Óscar Zambrano es uno de los jugadores con mayor proyección de la cantera de Liga de Quito de los últimos años. Su nombre es sinónimo de calidad en el mediocampo albo.

Con 20 años cumplidos hace un poco más de tres meses, Óscar Zambrano llama la atención de clubes del exterior que buscan su talento, juventud y proyección a corto y largo plazo.

Más noticias:

El talento de Zambrano ha sido cultivado por Liga de Quito y aprovechado por la Selección de Ecuador sub-20, que lo tuvo como una de sus máximas figuras en el 2023 en el Campeonato Sudamericano en Colombia y luego en el Mundial en Argentina.

El 2024 para el jugador no ha sido del todo feliz. En marzo se conoció que dio positivo en una prueba antidopaje de la Conmebol, por lo que no fue considerado por la Tri para la gira en Estados Unidos y Liga de Quito decidió no tomarlo en cuenta por algunos partidos.

En abril, tras la primera audiencia, el jugador no fue suspendido provisionalmente, por lo que volvió a ser tomado en cuenta para la Liga Pro, pero no para la Copa Libertadores, donde los quiteños compitieron en el grupo D y quedaron en el tercer puesto.

A la espera de un veredicto definitivo sobre este tema, Zambrano llama la atención del Hull City de Inglaterra, club que actualmente milita en la Championship, pero que ya jugó en la Premier League por seis temporadas.

El periodista César Luis Merlo mencionó este lunes 29 de julio que el conjunto inglés “tiene negociaciones avanzadas” para fichar el jugador nacido en Santo Domingo de los Tsáchilas.

“Si bien quedan algunos aspectos por resolver, las charlas van por buen rumbo”, agregó el argentino.

Óscar Zambrano no se mueve Liga

Isaac Álvarez, presidente de Liga de Quito, aseguró que Óscar Zambrano se mantendrá en Liga de Quito y no saldrá del club para el segundo semestre del año.

Álvarez detalló a FB Radio que no “existe ninguna propuesta en firme” por el deportista, por lo que seguirá con el club para jugar la Liga Pro, los octavos de final de la Copa Sudamericana y los dieciseisavos de final de la Copa Ecuador.

En los play-off de los octavos de final de la Copa Sudamericana, Pablo ‘Vitamina’ Sánchez utilizó a Zambrano como titular en los partidos de ida y vuelta ante Always Ready.

En el Rodrigo Paz compartió el mediocampo con el chileno Fernando Cornejo y el ecuatoriano Marco Angulo, mientras que en la revancha en el Municipal de El Alto salió del 11 titular Angulo y le dio su sitio a Jhojan Julio.

La carrera de Óscar Zambrano

Óscar Steven Zambrano Preciado nació el 20 de abril de 2004 en Santo Domingo de los Tsáchilas.

En el 2021 debutó con el equipo principal de Liga de Quito bajo las órdenes de Pablo Marini.

Según Transfermarkt, Zambrano llega jugados con Liga, entre Liga Pro, Copa Ecuador, Copa Libertadores, Sudamericana y Recopa Sudamericana, 67 partidos, anotó un gol y entregó dos asistencias.

Recibió seis tarjetas amarillas y nunca fue expulsado. En cancha acumula 4 615 minutos.

También jugó la Copa Libertadores sub-20 en el 2022 con los albos. Disputó el grupo A contra Inter de Brasil, Peñarol de Uruguay y Millonarios de Colombia.

No te pierdas – El Confesionario con Matías Oyola