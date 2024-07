El tenista Carlos Alcaraz, del equipo olímpico español, ha causado sensación en la Villa Olímpica de los Juegos, que se desarrollan en París 2024.

El deportista de 21 años vive su primera experiencia olímpica. Su participación en los Juegos Olímpicos de París no ha pasado desapercibida entre la comunidad de deportistas.

Y no es para menos, el joven español es de los pocos que a su edad ha ganado cuatro títulos de Grand Slam.

Además, el tenista llega a París con sus recientes triunfos en dos grandes torneos del tenis.

Hace pocas semanas, el pasado domingo, 14 de julio de 2024, Alcaraz se impuso a Novak Djokovic en la final de Wimbledon. También se coronó campeón, por primera vez, del Roland Garros, tras vencer al tenista Alexander Zverev, el 9 de junio de 2024.

La presencia del tenista español es una de las grandes sorpresas en la Villa Olímpica de París 2024. Por lo general, tenistas de talla mundial en otras ediciones de Juegos Olímpicos se han hospedado en hoteles de la ciudad anfitriona y no en la Villa.

La decisión del hospedaje la tomó el mismo deportista según cita el portal deportivo argentino, Bolavip, a Alcaraz: “Me gusta estar rodeado de gente, sentir la pasión y la energía. Quedarme en un hotel hubiera sido más tranquilo, pero nunca olvidaré el cariño de los deportistas, los abrazos y las selfies”.

Usuarios de redes sociales han compartido sus fotos con el tenista español. Él ha sido reconocido por delegados de varios equipos deportivos.

Blown away by the realization that 21-year-old Carlos Alcaraz might be the most recognizable/demanded Olympic athlete in the world pic.twitter.com/Zwhqib9ez1