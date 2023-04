Opciones para ver los partidos de Liga de Quito e Independiente del Valle

José Angulo celebra el gol marcado con Liga de Quito a Gualaceo en la cuarta fecha de la LigaPro 2023. Foto: Twitter @LDU_Oficial.

Andrés Ávila (D)

Liga de Quito , con su triunfo en la Copa Sudamericana, buscará redención en el campeonato ecuatoriano. Por otra parte, Independiente del Valle buscará consolidarse como líder.

En el partido inaugural de la jornada que se disputó el viernes 21, Guayaquil City logró una remontada sobre Delfín (2-1) gracias al goleador de la competencia Miguel Parrales.



Gualaceo y Universidad Católica serán los encargados de abrir el sábado con el primer partido del día. El cotejo se llevará a cabo a las 13:00, en el estadio Jorge Andrade Cantos.

El líder Independiente del Valle

Independiente del Valle marcha en el primer lugar, con 13 puntos, tras cuatro victorias, un empate y una derrota.



El conjunto que dirige Martín Anselmi recibirá este sábado a las 15:30 a Técnico Universitario, relegado al décimo puesto, con 7 puntos; y con su entrenador, el colombiano Juan Pablo Buch, suspendido durante el reciente encuentro ante Aucas.



El entrenador del 'Matagigantes', el argentino Martín Anselmi, daría descanso a varias de sus principales figuras, pues el martes se enfrentaron y ganaron por 2-0 al club uruguayo Liverpool, en la segunda fecha de la actual Libertadores.

Liga de Quito quiere recuperar puntos

Liga de Quito tuvo una última semana con altibajos, pues perdió ante Barcelona SC en el Rodrigo Paz Delgado por primera vez en su historia, pero en Copa Sudamericana goleo y es líder de su grupo.



El conjunto de Luis Zubeldía tendrá una dura tarea este sábado porque visita a Orense en el estadio 9 de Mayo de Machala. Además, el conjunto bananero está pasando por un buen momento y está invicto en su estadio con tres victorias en tres partidos.



El cotejo está programado para las 18:00 y será el último compromiso de LigaPro en el día sábado.

Fichas de partidos

Gualaceo vs. Universidad Católica

Hora: 13:00.

Estadio: Jorge Andrade Cantos.

¿Dónde ver? Star+ y Gol TV.



Independiente del Valle vs. Técnico Universitario

Hora: 15:30.

Estadio: Banco de Guayaquil.

¿Dónde ver? Star+ y Gol TV.



Orense vs. Liga de Quito

Hora:18:00

Estadio: 9 de Mayo.

¿Dónde ver? Star+ y Gol TV.

Visita nuestros portales: