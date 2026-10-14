El caso Néstor Caicedo mantiene en vilo a la Liga Pro 2026

Fecha de publicación: 14 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 14 de octubre de 2026

El caso Néstor Caicedo, jugador de Macará, sigue abierto. Se prevé que hasta este viernes 16 de octubre de 2026 la Comisión Disciplinaria de la Liga Pro emita una resolución que podría alterar el desenlace del torneo en su recta final.

¿Qué es el caso Néstor Caicedo?

El caso Néstor Caicedo se generó por un reclamo que el Manta presentó ante la Comisión Disciplinaria de la Liga Pro por su supuesta alineación indebida en la fecha 28 de la etapa del todos contra todos en el Estadio Bellavista.

Los ambateños derrotaron 4-3 a los manabitas el miércoles 2 de septiembre con anotaciones de Agustín Campana, Martín Tello y un doblete de Santiago Etchebarne. Jostin Alman, Jean Carlos Blanco y Ángel Ledesma anotaron para descontar por la visita.

Macará 4-3 Manta

¿En qué consiste el reclamo del Manta?

El jueves 3, Manta presentó la petición formal ante la Comisión Disciplinaria de la Liga Pro. El conjunto ‘atunero’ reclama los tres puntos que, en caso de serles otorgados, pondrían al rojo vivo la pelea por un cupo a la Copa Libertadores y por el descenso.

Su argumento se basa en que Caicedo sí jugó partidos oficiales en su paso por el Athletic Club, conjunto que compite en la quinta categoría del estado de Minas Gerais.

El delantero disputó cinco partidos en su breve paso por el fútbol brasileño entre enero y febrero de este año ante UR Trabalhadore (22′), Democrata GV (90′), Betim Futebol (68′), Uberlândia (63′) y Tombense (1′).

Sumados a los 18 que jugó con Leones FC y al único en el que estuvo dentro de la cancha con Macará, contravienen el artículo 14 del Reglamento de Inscripción y Habilitación de Jugadores, Cuerpo Técnico y Staff Técnico de la Liga Pro.

¿Qué dice el referido reglamento?

“Los jugadores pueden estar registrados en un máximo de tres clubes durante una temporada (sea con competiciones de Liga Pro o FEF). Sin embargo, durante ese periodo, el jugador solo puede jugar partidos oficiales con dos clubes, ya sea en competiciones de Liga Pro o FEF“, estipula la normativa.

¿Qué alega Macará?

El mensaje de Macará desde el momento en que empezó este litigio legal es el de tranquilidad. Alegan que la inscripción de Caicedo se produjo una vez que verificaron que no jugó partidos oficiales en la tierra de los pentacampeones del mundo.

¿Qué pasa si le dan la razón a Manta?

Si el Comité Disciplinario de la Liga Pro le da la razón a Manta, el panorama del campeonato nacional cambiará radicalmente, tanto en el hexagonal por el título y los cupos a las copas Libertadores y Sudamericana, como en la lucha por el descenso.

Macará se ubica en el segundo lugar del hexagonal uno con 57 puntos, manteniendo una ventaja de cinco unidades sobre Liga de Quito a falta de ocho fechas por disputar —lo que representa 24 puntos aún en juego—.

Si el cuadro ambateño conserva esa posición, asegurará un premio fijo de tres millones de dólares otorgado por la Conmebol por acceder a la fase de grupos de la Copa Libertadores.

Si le llegan a restar las tres unidades, la diferencia se reducirá a dos sobre LDU, a tres frente a Universidad Católica, cuatro contra Aucas y 10 ante Barcelona SC, el que menos opciones maneja en esta pugna por el principal torneo de clubes del continente.

Jugar la Copa Sudamericana garantiza una vitrina internacional, aunque el ingreso económico resulta considerablemente menor.

Disputar la fase previa ante otro club ecuatoriano asegura 225 000 dólares (si actúa como local) o 250 000 (si lo hace como visitante). En caso de avanzar a la fase de grupos, el monto fijo asciende a 1,9 millones.

Si Manta obtiene los puntos, llegaría a 30 en la tabla del descenso y quedaría tan solo a dos de Delfín, tres de Técnico Universitario y cuatro de Orense. Sus opciones de salvarse se incrementarían tomando en cuenta que aún faltan 24 puntos por dirimirse.

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