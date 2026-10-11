Marcelo Gallardo se hizo presente en el Liga de Quito vs. Barcelona SC

Fecha de publicación: 11 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 11 de octubre de 2026

Marcelo Gallardo, entrenador de la Selección de Ecuador, vivió este domingo 11 de octubre de 2026 a todo fútbol. Estuvo presente en Chillo Jijón y luego en el Estadio Rodrigo Paz para observar partidos de la Liga Pro.

Marcelo Gallardo presenció dos partidos

Marcelo Gallardo empezó la jornada de este domingo en Chillo Jijón en el encuentro entre Universidad Católica vs. Macará por la segunda fecha del hexagonal uno de la Liga Pro. Lo hizo desde uno de los palcos del escenario propiedad de Independiente del Valle.

El ‘Muñeco‘ observó el triunfo de los macareños por 1-0 con un tanto de su compatriota Franco Posse a los 34 minutos del primer tiempo. Estos tres puntos los afianzan en el segundo lugar de la tabla de posiciones con 57 puntos. IDV es el líder con 77.

En horas de la tarde se trasladó hasta el norte de la capital de Ecuador para mirar el choque entre Liga de Quito vs. Barcelona SC en el Rodrigo Paz, también por el hexagonal uno. Llegó acompañado por integrantes de su cuerpo técnico.

Gonzalo Valle fue el único jugador de los 22 titulares que participó de la gira por Asia. Sumó minutos en el empate 1-1 ante Panamá, que luego en la tanda de penales ganaron los centroamericanos por 7-6 como parte de la Copa Kirin.

Duelo de exseleccionados tricolores

En los universitarios, jugadores como Leonel Quiñónez, Michael Estrada, Janner Corozo, Richard Mina, Alexander Alvarado, Alexander Domínguez y José Carabalí tienen experiencia con las selecciones nacionales.

En los guayaquileños pasaron por el combinado nacional Bryan Carabalí, Gustavo Vallecilla, Damián Díaz, Álex Rangel, Willian Vargas, Jhonny Quiñónez y Byron Castillo, quien se perdió la Copa del Mundo Catar 2022 por una denuncia en su contra por parte de la Federación de Fútbol de Chile.

El argentino tendrá que hacer una nueva convocatoria para la fecha FIFA que está programada del lunes 9 al martes 17 de noviembre. La Tri jugará dos encuentros amistosos para cerrar el intenso año en el que disputó el Mundial 2026.

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