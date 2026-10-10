Marcelo Gallardo presenció el Independiente del Valle vs. Aucas

Fecha de publicación: 10 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 10 de octubre de 2026

Marcelo Gallardo, entrenador de la Selección de Ecuador, fue un espectador de lujo del partido entre Independiente del Valle y Aucas por la segunda fecha del hexagonal uno de la Liga Pro disputado este sábado 10 de octubre de 2026 en Chillo Jijón.

Marcelo Gallardo observó al futuro campeón

Marcelo Gallardo estuvo presente en uno de los palcos del estadio ubicado en Chillo Jijón junto a Santiago Morales, gerente general de Independiente del Valle y uno de los máximos dirigentes del futuro bicampeón de Ecuador.

Junto al ‘Muñeco’ también estuvieron Hernán Buján (asistente técnico), Marcelo Tulbovitz (preparador físico) y otros integrantes de su cuerpo técnico que observaron la complicada victoria de los locales por 2-1.

Con este resultado, IDV quedó a un paso de retener el título de la Liga Pro. Una combinación de resultados hará que en la siguiente jornada asegure ese objetivo, confirmando un año arrollador al interior del país.

Gallardo volverá a reunirse con los jugadores de la Tri para la siguiente fecha FIFA programada del lunes 9 al martes 17 de noviembre. A falta de confirmarse los rivales, la FEF espera concretar dos amistosos con los que cerrará el año.

Las buenas noticias para el entrenador argentino llegaron desde Inglaterra con la vuelta a las canchas de Moisés Caicedo (Chelsea) y Piero Hincapié (Arsenal), aquejados de lesiones que los alejaron de la gira por Asia.

Otro de los puntos positivos fue el debut de Juan Riquelme Angulo en la Premier League con el Sunderland. El joven delantero de 18 años fue el autor del primer gol de la era del exitoso DT identificado profundamente con River Plate.

La Selección de Ecuador y Chillo Jijón

La Selección de Ecuador masculina jugó una sola vez en el estadio de IDV, cuya apertura fue el 20 de marzo de 2021 en la quinta fecha de la Liga Pro. Los locales ganaron 2-0 a Delfín con tantos del argentino Lorenzo Faravelli y el paraguayo Brian Montenegro.

El 29 de ese mismo mes, Ecuador recibió a Bolivia como parte de un amistoso internacional. Los ecuatorianos se llevaron el triunfo por 2-1 con anotaciones de Fidel Martínez y Michael Estrada. Rodrigo Ramallo descontó para los bolivianos.

Gustavo Alfaro alineó con Alexander Domínguez; Pedro Pablo Velasco, Félix Torres (Jackson Porozo), Luis Fernando León y Leonel Quiñónez (Gonzalo Plata); Dixon Arroyo, Cristhian Noboa (Jhonny Quiñónez), José Carabalí y Ángel Mena (Damián Díaz); Fidel Martínez (Walter Chalá) y Michael Estrada (Leonardo Campana).

La selección absoluta femenina también disputó la Copa América 2025 ante Uruguay, Perú, Chile y Argentina.

Ecuador 1-0 Bolivia

GOOOOOOOOOOOOOOOOOL DE LA TRI 🇪🇨 🇪🇨, FIDEL MARTÍNEZ aprovecha el error del arquero boliviano para anotar la primera de los ecuatorianos, @LaTri 1 @laverde_fbf 0 #LaTrixECDF 🇪🇨 💪⚽ https://t.co/Z13PZvmauv — ®El Canal del Fútbol 🇪🇨⚽ (@ElCanalDFutbol) March 29, 2021

Ecuador 2-0 Bolivia

GOOOOOOOOOOOOOOOOOL DE LA TRI 🇪🇨 🇪🇨, MICHAEL ESTRADA que define a placer y vence al portero boliviano, @LaTri 2 @laverde_fbf 0 #LaTrixECDF 🇪🇨 💪⚽ https://t.co/lA1aIOpT3w — ®El Canal del Fútbol 🇪🇨⚽ (@ElCanalDFutbol) March 29, 2021

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