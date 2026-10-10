Juan Riquelme Angulo debutó en la Premier League con el Sunderland

Fecha de publicación: 10 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 10 de octubre de 2026

Juan Riquelme Angulo tuvo su esperado estreno en la Premier League este sábado 10 de octubre de 2026 con la camiseta del Sunderland en la sexta fecha ante el Brighton. El resultado favoreció al exequipo de Moisés Caicedo por 0-2.

Juan Riquelme Angulo ingresó al minuto 80

Juan Riquelme Angulo ingresó al terreno de juego del Stadium of Light a los 80 minutos para reemplazar al francés Enzo Le Fée, centrocampista de 26 años con pasado reciente en la Roma y más atrás en el tiempo en el Stade Rennes y Lorient.

El joven delantero de 18 años fue recibido con aplausos por los hinchas locales, que lo ven como una de las esperanzas de gol del equipo que en las seis primeras jornadas solo logró sumar una victoria, un empate y cuatro derrotas.

Juan Riquelme no pudo coincidir en el terreno de juego con Nilson Angulo, el otro ecuatoriano del plantel, que arrancó de titular y tuvo protagonismo hasta los 73 minutos, cuando fue reemplazado por el marfileño Jocelin Ta Bi.

El sitio especializado 365Scores lo calificó con 6.5 puntos y SofaScore con 6.3, superior a lo obtenido por Nilson, que tuvo 6.1 y 6.0, poniendo en evidencia que su jornada no fue la esperada por su intermitencia sobre el césped.

🙌 ¡ESTRENO ECUATORIANO! 🇪🇨 Juan Riquelme Angulo debuta en la #PREMIERxESPN, con la camiseta de Sunderland, que cae ante Brighton. 📺 Mira TODA la 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 #PremierLeague por ESPN en el Plan Premium de @disneyplusla https://t.co/O8TXBEFBsu — ESPN Ecuador (@ESPNEcuador) October 10, 2026

Sunderland se empieza a complicar

La derrota en casa pone al Sunderland contra las cuerdas al ocupar el puesto 16 con apenas cuatro unidades. Al final de esta fecha puede terminar en la zona de descenso si el Coventry City, Fulham y Tottenham ganan sus respectivos duelos.

El domingo 18, desde las 08:00, visitarán al Bournemouth en el Vitality Stadium con la urgencia imperiosa de sumar los tres puntos para no complicarse tempranamente con el descenso.

¿Quién es Juan Riquelme Angulo?

El atacante esmeraldeño de 18 años y 1,93 metros de estatura irrumpió con fuerza en Independiente del Valle durante 2026. Gracias a su potencia física y su eficacia en el área, integró la lista Next Generation de octubre de 2025 del diario The Guardian.

Su vertiginoso ascenso profesional llamó la atención internacional tras registrar siete anotaciones en apenas ocho meses con el conjunto de Sangolquí. Este rendimiento le valió ser transferido al Sunderland de la Premier League inglesa, donde firmó un contrato por cinco temporadas.

En la Selección de Ecuador debutó el 24 de septiembre de 2026 ante Corea del Sur, asumiendo el histórico dorsal 13 y proyectándose como el reemplazante natural de Enner Valencia en el ataque tricolor.

El 5 de octubre de 2026 convirtió su primer gol con La Tri frente a Panamá durante la gira por Asia. Con 18 años, ocho meses y 22 días, ingresó al podio de los anotadores más jóvenes en la historia del combinado nacional, marcando además el primer tanto en la era técnica de Marcelo Gallardo.

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