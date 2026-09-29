La Copa de la Liga de la Liga Pro plantea este formato

Fecha de publicación: 29 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 29 de septiembre de 2026

El Consejo de Presidentes de la Liga Pro decide este martes 29 de septiembre de 2026 en Guayaquil el futuro del fútbol de Ecuador para sus clubes. La creación de la Copa de la Liga es una de las novedades de la jornada.

La Liga Pro promueve la creación de la Copa de la Liga

La Liga Pro, con Miguel Ángel Loor, su presidente, a la cabeza, planteará este martes la creación de la Copa de la Liga, que se unirá a la Liga Pro, Supercopa y Copa Ecuador, los tres torneos que hasta este año se disputan en el país.

Loor mencionó que este certamen no tiene nada que ver con la Liga Pro y que la idea es que se juegue una vez que concluya la fecha 15 de la fase regular, es decir, entre junio y julio, si tomamos como referencia el calendario de este año .

“Es una copa intermedia que la queremos integrar al torneo, pero les aclaro que no tiene nada que ver con la Liga Pro, sino que sea parte del calendario; no queremos hacer algo que sea intercalado porque se mezclan las cosas”, detalló.

Esta nueva competición está dirigida exclusivamente a los 16 equipos de la Serie A. Esa es la diferenciación con la Copa Ecuador, en donde intervienen los cuadros de la B, Segunda Categoría y del amateurismo.

¿Cuál es el formato que se estudia?

El formato consistiría en cuatro grupos de cuatro equipos, conformados tomando en cuenta la proximidad geográfica.

La idea es que exista una fase de grupos. De allí, los dos primeros clasificarán van a los cuartos de final, cuyos ganadores pasarán a las semifinales para definir a los dos finalistas. Todas las etapas se jugarán bajo la modalidad de ida y vuelta.

“Queremos tener unos cuadrangulares muy interesantes con los clásicos como parte del calendario”, argumentó el presidente de la Liga Pro como parte del atractivo que presenta esta naciente competencia en el país.

Por ejemplo, tomando en consideración los equipos participantes de este año en la Liga Pro, el grupo de Pichincha lo integrarían Aucas, Independiente del Valle, Liga de Quito y Universidad Católica.

El de Guayaquil incluiría a Barcelona SC, Emelec y Guayaquil City. El cuarto equipo, proyectando la siguiente temporada, puede ser Atlético FC, uno de los cuadros que tiene más opciones de ascender a la Serie A la siguiente temporada.

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