Liga Pro renueva convenio para combatir la piratería y las transmisiones ilegales

La Liga Profesional de Fútbol del Ecuador (Liga Pro) renovó este miércoles 26 de agosto su convenio de cooperación con el Servicio Nacional de Derechos Intelectuales (Senadi), con el objetivo de fortalecer la lucha contra la piratería y las transmisiones no autorizadas de los partidos del campeonato ecuatoriano.

El acuerdo permitirá que ambas instituciones coordinen esfuerzos para prevenir y combatir las infracciones relacionadas con la difusión ilegal de contenidos deportivos, tanto por televisión como a través de internet y plataformas digitales.

Además, la alianza contempla acciones de capacitación, asistencia técnica, intercambio de información y campañas dirigidas a generar conciencia sobre la importancia de respetar los derechos intelectuales vinculados al fútbol.

Liga Pro y Senadi refuerzan la lucha contra la piratería

La renovación del convenio permitirá que Liga Pro y Senadi desarrollen diferentes iniciativas para prevenir las transmisiones clandestinas y fortalecer la protección de los derechos audiovisuales.

Entre las acciones previstas se encuentran campañas de sensibilización, programas de capacitación, mesas técnicas, intercambio de información estadística y técnica, jornadas de concienciación y estrategias comunicacionales conjuntas.

Como primera iniciativa de esta nueva etapa, ambas instituciones presentaron la campaña “No a la piratería”, destinada a promover el consumo legal de contenidos deportivos.

La propuesta también busca advertir a los aficionados sobre los riesgos relacionados con la utilización de servicios ilegales y generar conciencia sobre el impacto que tienen las transmisiones no autorizadas.

📍¡De la concientización a la acción! ⚽🚫



Con la renovación del convenio LigaPro y @SENADI_Ecuador ambas instituciones se comprometen a: educar al consumidor, facilitar la denuncia y mejorar la capacidad de reacción frente a quienes hacen negocio ilegalmente con el fútbol… pic.twitter.com/5D0nlmcFiX — LigaPro Corporativa (@ligaprocorp) August 26, 2026

Bloqueos a transmisiones ilegales y capacitaciones

Uno de los principales objetivos del convenio será fortalecer las acciones contra las transmisiones clandestinas de los partidos en vivo.

Para ello, Liga Pro y Senadi trabajarán en mecanismos destinados a combatir y bloquear la difusión ilegal de los encuentros, especialmente a través de plataformas digitales.

Además, mediante LigaPro Institute se impulsarán programas de capacitación relacionados con la propiedad intelectual aplicada al deporte y a la industria del entretenimiento.

Estas actividades estarán orientadas a fortalecer el conocimiento sobre los derechos intelectuales y los mecanismos existentes para proteger los contenidos deportivos.

Una alianza para proteger los derechos del fútbol ecuatoriano

La lucha contra la piratería se ha convertido en uno de los desafíos para las competiciones deportivas debido a la proliferación de páginas y servicios que retransmiten partidos sin contar con autorización.

En el caso del fútbol ecuatoriano, Liga Pro administra y organiza los campeonatos profesionales de las series A y B y participa en la gestión y comercialización de sus derechos audiovisuales.

Por ello, la renovación del acuerdo busca fortalecer la cooperación institucional para reducir la distribución ilegal de los encuentros y fomentar el acceso a las transmisiones mediante canales autorizados.

En la firma participaron el director de Integridad de Liga Pro, Gabriel Drouet, y la directora general del Senadi, Elizabeth Ramírez, quienes destacaron la importancia de mantener acciones coordinadas para proteger los derechos intelectuales relacionados con la industria deportiva.

Con información de Agencia EFE.