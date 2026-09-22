El caso Néstor Caicedo podría sacudir la Liga Pro 2026

Fecha de publicación: 22 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 22 de septiembre de 2026

El caso de Néstor Caicedo podría sacudir la Liga Pro 2026 en la disputa por uno de los cupos para la Copa Libertadores y Sudamericana o para el descenso del siguiente año. Macará y Manta son los principales implicados.

¿En qué consiste el caso Néstor Caicedo?

El pasado jueves 3 de septiembre trascendió que Manta elevó una impugnación ante el Comité Disciplinario de la Liga Pro por la alineación indebida del atacante Néstor David Caicedo, quien sumó minutos con Macará en el duelo disputado el día anterior en el Estadio Bellavista.

Aquel compromiso concluyó con victoria 4-3 a favor de los ambateños con goles de Santiago Etchebarne (2), Agustín Campana y Martín Tello, mientras que Jostin Alman, Jean Carlos Blanco y Ángel Ledesma descontaron para el cuadro manabita.

Caicedo, delantero de 22 años con recorrido en Libertad de Loja, saltó al terreno de juego al minuto 86 por decisión del estratega uruguayo Guillermo Sanguinetti en reemplazo del argentino Franco Posse.

El reclamo del Manta sostiene que el jugador actuó este mismo año con el Athletic Club de Brasil y Leones FC de Ecuador antes de estrenarse con Macará. Dicha participación vulneraría el artículo 14 del Reglamento de Inscripción y Habilitación de Jugadores, Cuerpo Técnico y Staff Técnico de la Liga Pro.

“Los jugadores pueden estar registrados en un máximo de tres clubes durante una temporada (sea con competiciones de Liga Pro o FEF). Sin embargo, durante ese periodo, el jugador solo puede jugar partidos oficiales con dos clubes, ya sea en competiciones de Lig aPro o FEF“, estipula la normativa.

Posteriormente, en el choque frente a Independiente del Valle en Chillo Jijón, Caicedo permaneció entre los suplentes. En tanto, para los cotejos ante Emelec en Ambato y contra Aucas en Quito por la jornada inaugural del hexagonal uno, quedó fuera de la nómina.

El Manta exige los tres puntos

Este martes 22 de septiembre se conoció de forma extraoficial que el Comité Disciplinario de la Liga Pro fallaría a favor de Manta, adjudicándole los tres puntos y restándoselos a Macará, una de las revelaciones del certamen.

Con este dictamen, el conjunto ambateño descendería de 54 a 51 unidades, cediendo el segundo lugar del hexagonal uno a Universidad Católica, club que iguala en puntaje, pero ostenta mejor gol diferencia.

La variación resulta determinante en el plano económico: el subcampeón o segundo ubicado accede directo a la fase de grupos de la Copa Libertadores, asegurando un premio base de tres millones de dólares más 340 000 adicionales por cotejo ganado.

Por su parte, el tercer clasificado deberá disputar la segunda ronda previa del torneo continental, cuyo incentivo inicial es de 500 000 dólares, condicionado a superar dos etapas eliminatorias para alcanzar la fase de grupos.

Un traspié en la segunda fase significaría el fin de su periplo internacional. De caer en la tercera etapa, embolsará 600 000 dólares y se instalará en los grupos de la Copa Sudamericana, torneo que otorga 900 000 fijos más 300 000 por triunfo.

Efecto dominó en la lucha por la permanencia

El beneficio para los mantenses alteraría de forma drástica la parte baja. Manta, colista del hexagonal del descenso con 24 puntos, escalaría a 27 unidades para situarse a solo dos de Delfín (29) y a cinco de Técnico Universitario (33) y Orense (33).

Entretanto, Mushuc Runa (39) y Deportivo Cuenca (37) mantienen un mayor margen de puntos a falta de nueve fechas para la conclusión de la temporada.

Macará 4-3 Manta

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