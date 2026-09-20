Michael Estrada y árbitro protagonizan empujones en triunfo de Liga de Quito

Fecha de publicación: 20 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 18 de septiembre de 2026

Liga de Quito y Universidad Católica celebraron el penúltimo cotejo de la primera fecha de la liguilla por el título en el campeonato ecuatoriano. Los albos se llevaron un triunfo de 2-1 tras remontar, sin embargo, el cierre del compromiso estuvo marcado por empujones y un cruce entre el árbitro central Bryan Loayza y el delantero albo Michael Estrada.

El cruce entre Michael Estrada y el árbitro Bryan Loayza

Corrían los tiempos de descuento del compromiso cuando, tras un tiro de esquina en favor de Liga de Quito, Loayza señaló un tiro libre a favor de Universidad Católica tras una retención de pelota. Ante la negativa de Estrada de entregar el balón, Carlos Medina lo encaró y el árbitro debió intervenir.

Loayza separó a los dos futbolistas y, cuando Estrada parecía volver a increpar a sus rivales, el juez central chocó con él y lo empujó para alejarlo. Tras ello, el delantero de Liga le respondió con otro empujón y lo apuntó con el dedo.

En medio de las acciones, tanto el futbolista como el referí protagonizaron una discusión. Finalmente, un miembro del cuerpo técnico de la escuadra azucena intervino para separar alejar al delantero del lugar.

¿Puede haber sanciones para Michael Estrada o Bryan Loayza?

En el caso de Estrada, la eventual sanción dependerá de cómo el Comité Disciplinario interprete su reacción después del empujón inicial de Loayza. Si considera que existió una conducta antideportiva, la suspensión puede partir desde dos encuentros; si determina que hubo una agresión física contra el árbitro, puede ascender. El informe arbitral y las imágenes del incidente serán determinantes para definir la calificación.

Un empujón al árbitro (como lo hace Estrada) puede constituir “agresión física” bajo el Código Disciplinario que establece expresamente que, por “agredir físicamente” a cualquier oficial de partido, la sanción es:

Mínimo 10 partidos de suspensión, o

Mínimo 6 meses de suspensión.… pic.twitter.com/G39GS3INO8 — ‎Διƒгεd G¡ιεг (@AlfredGiler) September 21, 2026

Loayza también se puede exponer a una penalización si se concluye que su intervención excedió una acción para separar a los jugadores. El mismo Código, en su artículo 230 y 231, contempla para los árbitros cinco fechas de suspensión por insultos, agravios, provocaciones u ofensas contra futbolistas, mientras que una agresión física contra un jugador puede ser castigada con un año de suspensión. El Comité deberá establecer si el empujón formó parte del control del conflicto o si constituye una conducta disciplinariamente sancionable.

El partido entre Liga de Quito y Universidad Católica

Dentro del compromiso, Universidad Católica fue la primera escuadra en ponerse por encima del marcador gracias a un tanto de José Fajardo. El delantero panameño desvió un balón de Mauricio Alonso a los 10 minutos de partido y anotó.

En la segunda mitad del cotejo llegó el empate. A los 71 minutos marcó Deyverson de cabeza y, tres minutos después, Yerlin Quiñónez consiguió darle vuelta al partido.

Con su triunfo, los albos se mantiene en el quinto puesto de la liguilla por el título con 49 puntos. Independiente del Valle es el líder con 74 unidades y aún con su cotejo de la fecha por disputarse.