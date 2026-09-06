Barcelona SC se juega el hexagonal ante Aucas

Fecha de publicación: 6 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 6 de septiembre de 2026

El campeonato ecuatoriano de fútbol entra en una jornada decisiva este domingo 6 de septiembre de 2026, con Barcelona SC como uno de los protagonistas de la pelea por asegurar su presencia en el hexagonal final. Los canarios visitarán a Aucas desde las 19:00, en un partido de la fecha 29 de la Liga Pro.

Barcelona visita al Aucas

Barcelona SC llega motivado al compromiso después de remontar y vencer 2-1 a Independiente del Valle en el estadio Monumental, la fecha pasada. El triunfo terminó con el invicto de 17 partidos del líder. Carlos González adelantó a los visitantes, pero Jefferson Wila y Darío Benedetto marcaron para darle la vuelta al resultado.

El partido también significó el regreso de Damián ‘Kitu’ Díaz, quien fue titular durante 88 minutos. El equipo dirigido por Pablo Trobbiani buscará ahora trasladar ese impulso al juego contra Aucas.

Liga de Quito, otro de los equipos que pelea por llegar al hexagonal, ya sumó 45 puntos luego de vencer 3-1 a Técnico Universitario el viernes. BSC tiene 42 puntos.

Aucas busca un lugar en la Copa Libertadores

Aucas atraviesa una de sus mejores campañas históricas y tiene una motivación adicional: terminar segundo y obtener el boleto directo a la Copa Libertadores de 2027. El conjunto oriental suma 48 puntos y comparte esa posición con Macará. Ambos son los escoltas del líder.

Independiente del Valle continúa como líder con 71 unidades, 23 más que sus escoltas, por lo que aparece como principal candidato a quedarse con el campeonato.

Dos partidos a las 19:00

Este domingo 6 de septiembre del 2026 se disputarán dos encuentros simultáneamente. Aucas recibirá a Barcelona, mientras Deportivo Cuenca enfrentará a Libertad. Ambos partidos comenzarán a las 19:00.

La fecha 29 se completará el lunes con Emelec-Manta, Orense-Guayaquil City y Mushuc Runa-Leones del Norte.