‘Kitu’ Díaz debuta y Barcelona SC rompe invicto de 17 partidos de Independiente

La antepenúltima fecha de la fase regular de la Liga Pro trajo consigo el quiebre de un invicto de 17 partidos y casi cuatro meses para Independiente del Valle. Damián ‘Kitu’ Díaz volvió al ‘Ídolo’, tuvo su tercer debut y los toreros vencieron.

La derrota de Independinte del Valle frente a Barcelona SC

Independiente del Valle sufrió su cuarta derrota de la temporada tras caer 2-1 ante Barcelona SC en el estadio Monumental. Los rayados se adelantaron a los 40 minutos con un penal convertido por Carlos ‘Cocoliso’ González, pero no pudieron sostener la ventaja durante la segunda mitad.

El equipo torero reaccionó apenas comenzó el complemento con un gol de Jefferson Wila y encontró un escenario todavía más favorable a los 60 minutos. Allí, el defensa Mateo Carabajal fue expulsado por doble amarilla.

Con un hombre menos, IDV resistió hasta los minutos finales. Darío Benedetto marcó el 2-1 definitivo en el 90+10.

Pese a la caída, Independiente se mantiene como líder absoluto de la Liga Pro con 68 puntos, a 20 de su escolta Macará. Barcelona SC, en cambio, llegó a 42 unidades y alcanzó el quinto puesto de la tabla. Con ello se mantiene en zona de clasificación a la primera liguilla, a la cual van los seis primeros de la fase regular.

El invicto caído de Independiente del Valle

Independiente del Valle perdió un invicto de 12 compromisos dentro del campeonato ecuatoriano y 17 entre todas las competiciones. El equipo superó los tres meses sin perder, pues su última derrota había sido frente a Libertad de Loja, durante el 22 de mayo del 2026.

Dentro de su racha, el conjunto rayado también consiguió igualar la marca de mayor cantidad de victorias al hilo dentro del torneo ecuatoriano. Los negriazules vencieron en 11 compromisos al hilo e igualaron el récord impuesto por El Nacional en 1976.

La seguidilla de victorias se frenó en la fecha 27, una antes de su nueva derrota. En tal jornada, Independiente igualó en el Valle de los Sueños con Universidad Católica por 2-2.

El regreso de Damián ‘Kitu’ Díaz a Barcelona SC

El partido entre Independiente del Valle y Barcelona SC también trajo consigo el regreso de un referente de la escuadra torera. En aquel compromiso, Damián ‘Kitu’ Díaz realizó su tercer debut con la camiseta canaria, pues antes ya estuvo en dos oportunidades.

A sus 40 años, Díaz empezó como titular en el esquema de Pablo Trobbiani y lució el dorsal número 10, el mismo que tenía cuando abandonó el club en 2024. Su participación en la cancha fue hasta los 88 minutos, cuando fue sustituido por Darío Benedetto.