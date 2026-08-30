La Liga Pro ya tiene dos clasificados a la liguilla por el título

Restan tres fechas para el fin de la fase regular del campeonato ecuatoriano y dos equipos ya están clasificados a la liguilla por el título. Tras el fin de la jornada 27 de la Liga Pro, Aucas se sumó a Independiente del Valle entre los equipos que estarán en tal grupo.

Independiente del Valle ya contaba con un boleto a la liguilla

Independiente del Valle ya se encontraba clasificado a la liguilla por el título con antelación. El conjunto rayado lidera el torneo con 68 puntos y tiene 21 de ventaja sobre Aucas, su inmediato perseguidor en el torneo.

Para la liguilla final, el conjunto rayado partirá con la ventaja que logre sacar durante la ronda regular del torneo. Si consigue más de 30 puntos sobre sus adversarios, el equipo de Sangolquí se convertirá en campeón y revalidará su título del 2025.

En su último compromiso, el conjunto que dirige Joaquín Papa frenó su racha de 11 partidos al hilo con triunfos en el torneo, y 16 a nivel general, al empatar con Universidad Católica. También se encuentra en cuartos de final de la Copa Libertadores y la Copa Ecuador.

Aucas, el segundo clasificado a l primer hexagonal de la Liga Pro

En la última fecha del torneo, Aucas venció por 1-0 a Libertad y se convirtió en el segundo clasificado al hexagonal. Un gol de Éderson Quiñónez les dio el boleto hacia la liguilla.

Aucas alcanzó a sumar 47 puntos a falta de nueve por disputarse en las siguientes tres jornadas del torneo. Aquella cantidad de unidades le permitió sacar una ventaja de 10 unidades sobre el séptimo de la tabla, por lo que ya no hay posibilidades de que quede fuera de los seis mejores de la primera fase.

Dentro del campeonato aún existen 11 clubes con posibilidades de hacerse con los cuatro cupos restantes. Estos son Macará, Universidad Católica, Liga de Quito, Barcelona SC, Libertad, Mushuc Runa, Guayaquil City, Leones, Emelec, Deportivo Cuenca y Orense.

La distancia entre el sexto de la tabla, Barcelona SC, es de 10 puntos con el decimotercero, Orense. Por debajo de este, ninguno cuenta con el margen necesario para clasificarse.

¿Cómo funcionará la liguilla por el título de la Liga Pro?

La LigaPro 2026 se disputa primero con una fase regular de 30 fechas, todos contra todos a ida y vuelta. Después de esa etapa, los 16 equipos se dividen según su posición: los seis primeros avanzan al hexagonal por el título, los ubicados del séptimo al décimo juegan un cuadrangular por un cupo a la Copa Sudamericana y los seis últimos pasan al hexagonal por la permanencia.

En la fase final, los clubes mantienen los puntos obtenidos durante las 30 jornadas iniciales y vuelven a enfrentarse entre sí dentro de su respectiva liguilla, a partidos de ida y vuelta. Los hexagonales tienen diez fechas para cada equipo, mientras que el cuadrangular contempla seis encuentros. Por eso, llegar bien ubicado desde la primera fase supone una ventaja importante para el tramo definitivo.

El primer hexagonal define al campeón de Ecuador y los cupos principales a torneos internacionales: tres para Copa Libertadores y tres para Sudamericana, el cupo restante del primer certamen va para el campeón de la Copa Ecuador. El cuadrangular reparte otra plaza para la Copa Sudamericana. En el hexagonal inferior, en cambio, los equipos luchan por conservar la categoría y los dos peor ubicados al finalizar esa fase descienden a la Serie B.