Gustavo Álvarez sumó su segunda derrota con Liga de Quito ante Guayaquil City

Liga de Quito continúa sin acomodarse entre los primeros puestos y sumó su segunda derrota desde la llegada de su nuevo DT, Gustavo Álvarez. El equipo capitalino perdió por 2-1 frente a Guayaquil City y permanece sin asegurar un puesto en el hexagonal por el título.

La derrota de Liga de Quito frente a Guayaquil City

La tarde de este sábado 29 de agosto del 2026, Liga de Quito visitó a Guayaquil City en el Estadio Christian Benítez. Los albos arribaban sin derrotas en sus últimos cinco partidos y tras haberse clasificado a los cuartos de final de la Copa Libertadores. Por su parte, los locales buscaban alejarse de la zona de la liguilla de descenso.

En el compromiso, la escuadra azucena fue la primera en ponerse en ventaja, sin embargo, los guayaquileños encontraron la remontada y ganaron sobre la hora. Yerlin Quiñónez puso el primer tanto para los albos a los 39 minutos, pero Miler Bolaños puso el empate en los descuentos.

Diego Dorregaray fue quien encontró el triunfo definitivo para el equipo de Pol Gavilánez. A los 86′ encontró el balón en el área, tras un centro desde el costado derecho de Bolaños, y lo envió al fondo de la red.

La segunda derrota de Liga de Quito con Gustavo Álvarez

Liga de Quito vivió su segunda derrota en nueve partidos con su entrenador Gustavo Álvarez. El argentino llegó a finales de junio y, además, había conseguido cinco victorias y dos empates entre todas las competiciones.

El único partido en el cual había sido vencido, desde que tomó las riendas de Liga, fue contra Independiente del Valle, en la fecha 24 de la Liga Pro. Allí, el equipo fue derrotado como local por 2-0.

Con la nueva caída, los albos quedaron en el quinto puesto del torneo con 41 puntos, sin embargo, pueden descender un escalón si Barcelona SC vence en su partido frente a Manta. Guayaquil City ascendió hacia la novena casilla, con 36 unidades.

Liga de Quito hizo debutar a su refuerzo de Boca

En Liga de Quito, Marcelo Weigandt también consiguió tener sus primeros minutos con la escuadra azucena tras su fichaje. El lateral derecho argentino llegó desde Boca Juniors en condición de préstamo.

Weigandt se mantuvo en la cancha hasta los 62 minutos de juego. Josué Cuero ingresó en su reemplazo. Su siguiente partido y el de Liga de Quito será el 2 de septiembre frente a Mushuc Runa.