Liga de Quito es el primer semifinalista de la Copa Ecuador tras un polémico penal ante Aucas

Liga de Quito se convirtió este miércoles 26 de agosto en el primer semifinalista de la Copa Ecuador 2026, tras vencer 1-0 a Aucas en el estadio Rodrigo Paz Delgado, en un nuevo capítulo del Superclásico capitalino que estuvo marcado por la polémica.

El único gol del encuentro llegó por medio de Michael Estrada, quien convirtió un penal sancionado tras una revisión del VAR. La decisión generó fuertes reclamos del conjunto oriental, debido a que el balón impactó primero en la rodilla de Stiven Tapiero antes de tocar su brazo.

Con la victoria, Liga volvió a imponerse a su clásico rival y avanzó por tercera ocasión a las semifinales en las cinco ediciones disputadas de la Copa Ecuador.

Además, el conjunto albo mantiene su protagonismo histórico en el torneo: fue el primer campeón, en la edición 2018-2019, y llega como vigente subcampeón, después de alcanzar la final en 2025.

Aucas volvió a pagar caro la falta de contundencia

Aucas fue superior durante varios pasajes del primer tiempo y consiguió controlar el mediocampo gracias al trabajo de Spina, Quiñónez, Guzmán y Mena.

Los orientales encontraron espacios y lograron manejar el ritmo del encuentro ante una Liga de Quito que tuvo dificultades para generar peligro durante los primeros 45 minutos.

Michael Carcelén también aportó movilidad actuando como falso nueve y participó constantemente en la construcción ofensiva.

Sin embargo, volvió a aparecer uno de los principales problemas que ha acompañado a Aucas durante la temporada: la falta de contundencia en los últimos metros.

Pese a tener buenos momentos y aproximarse al área rival, el conjunto oriental no consiguió transformar su dominio en goles.

Un polémico penal definió el Liga de Quito vs. Aucas

El partido cambió por completo a los 64 minutos.

El árbitro Juan Carlos Andrade fue llamado por el VAR para revisar una posible mano de Stiven Tapiero dentro del área de Aucas.

Después de observar las repeticiones, el juez decidió sancionar penal a favor de Liga de Quito.

La decisión provocó inmediatamente las protestas de los jugadores y del cuerpo técnico oriental, quienes reclamaron que el balón impactó primero en la rodilla de Tapiero y posteriormente en su brazo.

Pese a los reclamos, Andrade mantuvo su decisión.

Michael Estrada tomó la responsabilidad y, a los 68 minutos, convirtió desde los doce pasos para marcar el 1-0.

Liga de Quito resistió y clasificó a semifinales

Después del gol, Aucas volvió a tomar la iniciativa y adelantó sus líneas en busca del empate.

Liga de Quito, en cambio, priorizó el orden defensivo y administró la ventaja conseguida desde el punto penal.

Los orientales intentaron generar peligro durante los minutos finales, pero nuevamente tuvieron problemas para encontrar claridad cerca del área y apenas lograron inquietar de manera aislada a Gonzalo Valle.

El marcador no volvió a modificarse y Liga aseguró su presencia entre los cuatro mejores equipos de la Copa Ecuador 2026.

De esta manera, el equipo albo se convirtió en el primer semifinalista del torneo y mantiene abierta la posibilidad de conquistar nuevamente una competición que ya ganó en su primera edición.