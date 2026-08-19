Liga de Quito fichará a Marcelo Weigandt, lateral de Boca Juniors

Liga de Quito y su DT Gustavo Álvarez buscan fortalecer su plantilla para el resto de la temporada y los fichajes continúan. Marcelo Weigant, lateral derecho de Boca Juniors, llegará como cedido al conjunto azucena.

La llegada de Marcelo Weigant a Liga de Quito

Este 19 de agosto del 2026 se anunció que Liga de Quito tendrá un nuevo futbolista extranjero en sus filas, el cual ocupará el último cupo restante para un miembro foráneo de la escuadra. De acuerdo a la cadena ESPN, Marcelo Weigant será quien arribe.

Según el medio, este llegará en condición de préstamo al equipo azucena. Los albos tendrán opción a compra si es que el lateral derecho consigue cumplir los objetivos que se le pongan. A partir de ello, además, el cuadro xeneize liberará una plaza para incorporar un jugador.

Weigant será el sexto futbolista que se sume al equipo capitalino en la ventana de transferencias de mitad de año. Antes arribaron Sebastián González, Frangoy Zambrano, Kevin Velasco y José Carabalí. Juan Sebastián Rodríguez retornó tras un préstamo en el Tondela de Portugal.

Liga de Quito busca alternativas para la defensa

A raíz de una rotura de ligamentos cruzados de José Quintero en junio del 2026, Liga de Quito perdió a su lateral derecho titular. Debido a la naturaleza de la lesión, el defensor no retornará a la escuadra hasta el 2027.

En aquella posición también se encontraba Daniel de la Cruz, sin embargo, este fue cedido al Nacional de Madeira, en el fútbol portugués. Con la salida de aquel futbolista, la única alternativa que quedó en tal puesto fue la de Josué Cuero.

Tras la lesión de Quintero y la partida de De la Cruz, también se produjo la salida del DT Tiago Nunes y la llegada de Gustavo Álvarez como su sucesor. El 30 de julio se dio el debut del entrenador argentino y, desde ese momento, ha disputado cinco partidos entre Liga Pro, Copa Ecuador y Copa Libertadores.

Con Álvarez, sin embargo, Cuero no ha sido fijo en la alineación y ha jugado tres partidos, de los cuales solo completó tres. En los cotejos que el defensor no estuvo, el técnico probó una alineación con tres defensores en el fondo.

Marcelo Weigant, un lateral con trayectoria en Boca Juniors

Marcelo Weigant, de 26 años, se formó a nivel juvenil e hizo su debut con Boca Juniors en 2019. Allí permaneció hasta mediados de 2020, cuando el club lo cedió a Gimnasia y Esgrima de La Plata, donde se quedaría hasta mediados del 2021.

Tras su etapa con el ‘Lobo’, el lateral retornó al equipo xeneize y tuvo una nueva salida para la temporada 2024. En aquel año, el Inter de Miami consiguió su cesión por dos temporadas, pero no ejecutó su opción a compra al término de esta, por lo que regresó a Boca.

Con el conjunto auriazul, Weigant logró ganar dos títulos de Superliga Argentina, una Supercopa, una Copa de la Liga y una Copa Argentina. Además, en estados Unidos ganó la MLS, la Supporters Shield y la Conferencia Este del torneo.