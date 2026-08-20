Gonzalo Valle agigantó su figura y clasificó a Liga de Quito a cuartos de final de la Copa Libertadores

Liga de Quito y Mirassol protagonizaron una serie cerrada que necesitó de los penales para encontrar un ganador. Después del empate registrado en Brasil, los albos tuvieron que sufrir ante su afición para mantener vivo el sueño de conquistar nuevamente la Copa Libertadores con Gonzalo Valle como figura

Liga de Quito se clasificó este jueves 20 de agosto a los cuartos de final de la Copa Libertadores 2026, tras vencer 5-4 a Mirassol en la tanda de penales luego del empate 0-0 en el estadio Rodrigo Paz Delgado.

El 1-1 registrado en el partido de ida dejó un marcador global de 1-1 después de los 90 minutos de la revancha. Desde los doce pasos apareció Gonzalo Valle, quien detuvo un lanzamiento y volvió a convertirse en una de las figuras del conjunto ecuatoriano.

Con la clasificación asegurada, el equipo dirigido por Gustavo Álvarez enfrentará a Palmeiras en los cuartos de final, rival que lo eliminó en las semifinales de la Copa Libertadores 2025.

¿Cómo clasificó Liga de Quito ante Mirassol en la Copa Libertadores?

Liga de Quito llegó al estadio Rodrigo Paz Delgado después de conseguir un empate 1-1 en el partido de ida disputado en Brasil.

La revancha mantuvo la paridad durante los 90 minutos. Los albos no consiguieron romper la defensa brasileña y Mirassol también generó oportunidades para llevarse la clasificación.

El 0-0 dejó el marcador global igualado 1-1, por lo que el clasificado tuvo que definirse mediante una tanda de penales.

Liga convirtió sus cinco lanzamientos y terminó imponiéndose 5-4 para asegurar su presencia entre los ocho mejores equipos de la Copa Libertadores.

¿Por qué Gonzalo Valle fue la figura de Liga de Quito?

Gonzalo Valle tuvo una actuación determinante antes de que la clasificación se resolviera desde los doce pasos.

El arquero riobambeño realizó varias intervenciones para mantener su arco en cero durante el tiempo reglamentario.

La más importante llegó a los 90 minutos, cuando respondió ante un remate a corta distancia de Mirassol que pudo significar la eliminación de Liga de Quito.

La actuación prolongó el buen rendimiento que Valle ya había mostrado en el empate 1-1 del partido de ida en Brasil.

Su protagonismo continuó en los penales.

¿Cómo fue la tanda de penales entre Liga de Quito y Mirassol?

Gonzalo Valle detuvo el primer lanzamiento de Mirassol en la definición desde los doce pasos.

La atajada permitió que Liga tomara ventaja desde el comienzo de la tanda y terminó siendo decisiva.

Los cinco ejecutantes del conjunto ecuatoriano convirtieron sus respectivos lanzamientos, por lo que el cuadro albo terminó ganando la definición 5-4.

Antes de llegar a los penales, Liga tuvo una oportunidad para resolver la clasificación en el tiempo reglamentario.

En la última acción del partido, Michael Estrada quedó con una oportunidad para marcar, pero su remate salió por encima del travesaño.

El fallo mantuvo el 0-0 y trasladó toda la definición a los penales, donde Valle terminó siendo protagonista.

¿Contra quién jugará Liga de Quito en los cuartos de final?

Palmeiras será el próximo rival de Liga de Quito en la Copa Libertadores 2026.

El enfrentamiento tendrá un antecedente reciente para los albos, pues ambos clubes se encontraron en las semifinales de la edición 2025.

En aquella oportunidad, Palmeiras eliminó al conjunto ecuatoriano y avanzó a la siguiente instancia.