Liga de Quito vs Mirassol define al rival de Palmeiras en la Copa Libertadores

Liga de Quito recibe a Mirassol en el estadio Rodrigo Paz Delgado, por la vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores,este jueves 20 de agosto de 2026. El partido comenzará a las 17:00 y definirá al clasificado a los cuartos de final, después del empate 1-1 registrado en Brasil.

Liga de Quito vs. Mirassol define al clasificado

Mirassol se adelantó en el primer partido con un gol de Carlos Eduardo, pero Michael Estrada marcó para Liga de Quito y estableció la igualdad. Como el gol de visitante no es criterio de desempate, una nueva igualdad después de los 90 minutos obligará a definir la serie mediante penales.

Liga de Quito llega al compromiso con Michael Estrada como una de sus principales figuras. El delantero suma ocho goles en cinco partidos desde la llegada del técnico Gustavo Álvarez y será una de las principales cartas ofensivas del equipo ecuatoriano.

Por su parte, Mirassol atraviesa un mal momento en el fútbol brasileño. El equipo llega después de una derrota 5-1 ante Flamengo y tampoco podrá contar con Lucas Oliveira, quien está suspendido.

Liga de Quito vs. Mirassol: Palmeiras espera en cuartos

El ganador de la serie tendrá como rival a Palmeiras en los cuartos de final de la Copa Libertadores.

El equipo brasileño aseguró su clasificación tras vencer 0-1 a Cerro Porteño en Paraguay. El único gol fue marcado de cabeza por el defensor paraguayo Gustavo Gómez a los 41 minutos, después de un tiro de esquina ejecutado por Jhon Arias.

Con ese resultado, Palmeiras ganó la serie por 2-1, luego del empate 1-1 registrado en Sao Paulo. Cerro Porteño tuvo varias oportunidades, especialmente durante el primer tiempo, pero no consiguió convertir. En el cierre del encuentro, el arquero Carlos Miguel fue clave para conservar la clasificación.

Para Liga de Quito, avanzar a los cuartos de final podría significar una revancha frente a Palmeiras, que eliminó al conjunto ecuatoriano en las semifinales de la edición anterior de la Copa Libertadores.