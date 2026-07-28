Liga de Quito e Independiente del Valle debutan en los octavos de final de la Copa Ecuador

Los octavos de final de la Copa Ecuador comienzan este miércoles con la participación de tres equipos de la Liga Pro. Liga de Quito e Independiente del Valle buscarán avanzar a los cuartos de final frente a Leones del Norte y Manta, respectivamente.

Los principales favoritos de la jornada son Liga e Independiente, campeones del torneo en 2019 y 2022, que además atraviesan un buen momento deportivo.

Independiente del Valle quiere confirmar su favoritismo

Independiente del Valle llega como uno de los grandes candidatos al título. El equipo dirigido por el uruguayo Joaquín Papa es el actual líder de la Liga Pro y también clasificó a los octavos de final de la Copa Libertadores.

Los Rayados del Valle‘ enfrentarán al Manta, colista de la Liga Pro y uno de los principales candidatos al descenso.

El conjunto negriazul cuenta con jugadores destacados como el arquero colombiano Aldair Quintana, los goleadores Emerson Pata y el argentino Matías Perelló, ambos con ocho tantos en la Liga Pro, además del delantero paraguayo Carlos González.

Tras la Copa Ecuador, Independiente del Valle volverá a enfocarse en la Copa Libertadores, donde enfrentará al colombiano Deportes Tolima desde el próximo 11 de agosto.

Liga de Quito inicia una nueva etapa con Gustavo Álvarez

Liga de Quito también parte como favorita en su compromiso frente a Leones del Norte, club que disputa su primera temporada en la Serie A del fútbol ecuatoriano y que ha cumplido una campaña aceptable desde su ascenso.

El conjunto albo llega motivado después de derrotar a Barcelona SC en la última jornada del campeonato y de iniciar oficialmente el ciclo del entrenador argentino Gustavo Álvarez, quien asumió el cargo con el objetivo de pelear por todos los títulos de la temporada.

El ’Rey de Copas‘ también se prepara para los octavos de final de la Copa Libertadores, instancia en la que enfrentará al brasileño Mirassol a partir del 13 de agosto.

En la plantilla destacan futbolistas como Ricardo Adé, Gian Franco Allala, Jesús Pretell, Fernando Cornejo y el delantero brasileño Deyverson.

🗓️ Fechas y horarios definidos para los Octavos de Final del torneo más inclusivo del país.#CopaEcuadorBancoPichincha 🏆🇪🇨 pic.twitter.com/w9vfaNw7mI — Copa Ecuador (@CopaEcuador) July 15, 2026

Ficha de partidos

Gualaceo vs. Macará

Fecha: 29 de julio

Estadio: Gerardo Leon Pozo.

Hora: 15:00

Independiente del Valle vs. Manta FC

Fecha: 29 de julio

Estadio: IDV.

Hora: 19:00

Liga de Quito vs. Leones del Norte

Fecha: 30 de julio

Estadio: Rodrigo Paz Delgado

Hora: 15:00

Con información de Agencia EFE.