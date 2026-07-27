Barcelona SC se aferra a la Copa Ecuador para levantar un título

Barcelona SC tiene mínimas opciones de levantar el título de la Liga Pro 2026 y su presencia en el hexagonal donde se definen los clasificados para la Copa Libertadores empieza a peligrar, por lo que la Copa Ecuador aparece como un salvavidas a esta altura del año.

Barcelona SC vive un año marcado por la inestabilidad

Barcelona SC está camino a firmar un nuevo año sin pelear por el título de la Liga Pro, la máxima corona a la que uno de los 16 equipos de la Serie A del fútbol de Ecuador puede aspirar en la larga temporada.

En 22 fechas, BSC es quinto en la tabla de posiciones con 34 puntos. Su campaña se resume en nueve victorias, siete empates y seis derrotas, la última registrada el pasado domingo 26 de julio por 0-1 ante Liga de Quito en el estadio Monumental de Guayaquil.

El líder es Independiente del Valle con 55 unidades. Los capitalinos son los principales candidatos para ganar la etapa y, posteriormente, en el hexagonal, retener el título de campeón, que también obtuvieron la temporada pasada.

Las ocho fechas restantes de esta etapa del todos contra todos le servirán a los canarios para asegurar su presencia en el hexagonal en donde se definen el título y tres cupos para la Libertadores y Sudamericana.

Su presencia entre los seis primeros no está asegurada y las alarmas se empiezan a encender debido a su inestable rendimiento. El séptimo clasificado es Leones FC con 31 puntos, equipo que poco a poco se está convirtiendo en una de sus amenazas para conservar esa posición de privilegio.

El formato del torneo establece que los tres primeros de la tabla del hexagonal final lograrán los cupos para la Libertadores y del cuarto al sexto para la Sudamericana, por lo que ingresar en ese primer hexagonal le garantiza presencia en torneos internacionales el siguiente año.

El cupo restante para la Sudamericana se define en un cuadrangular entre el séptimo, octavo, noveno y décimo de la tabla del todos contra todos. Los seis últimos disputarán un hexagonal para definir a los dos descendidos.

La Copa Ecuador, un bálsamo para BSC

Con este panorama, la Copa Ecuador se presenta para los amarillos como una segunda alternativa para alcanzar la clasificación para la Libertadores, pero como Ecuador 4, que le otorga al campeón el derecho a jugarla desde la primera fase.

Esta instancia no es nueva para los guayaquileños, quienes la disputaron en 2020 y 2022. En la primera alcanzaron el cupo para la fase de grupos y en la segunda quedaron eliminados en la tercera fase por América MG, por lo que ingresaron a la fase de grupos de la Sudamericana.

En los octavos de final de la Copa Ecuador, el ‘Ídolo del Ecuador’ se enfrentará a Liga de Portoviejo el próximo miércoles 5 de agosto en el estadio Reales Tamarindos. El partido se disputará desde las 19:00.

El ganador se medirá en los cuartos de final ante el vencedor de la llave entre los conjuntos manabitas de Delfín (Serie A) y Juventud Italiana (campeón de la Segunda Categoría de Manabí).

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