Barcelona SC y Liga de Quito protagonizan un nuevo clásico en la Liga Pro

Este domingo 26 de julio, Barcelona SC recibe a Liga Deportiva Universitaria en el estadio Monumental. Ambos equipos llegan necesitados de sumar una victoria: Barcelona se mantiene en el quinto lugar con 34 puntos, tras caer ante Universidad Católica. Por su parte, Liga ocupa el séptimo lugar con 29 puntos y busca meterse en la zona del hexagonal principal. El partido comenzó a las 19:15 con poca asistencia de público, en medio de los festejos por las Fiestas Julianas de Guayaquil.

Alineaciones de Barcelona SC y Liga de Quito

Los 11 iniciales de BSC:

El cuadro torero arrancó con una formación de 4 defensas, cinco mediocampistas y un delantero: Contreras, Carabalí, Báez, Rangel, Perlaza. Como mediocentros defensivos: Lugo y Quiñónez; y más adelantados: Díaz, Rodríguez y Wila. Benedetto es el único delantero.

Liga de Quito arranca con línea defensiva de cinco jugadores

Mientras que Liga optó por una alineación con cinco defensas, tres mediocapintas y dos delanteros: Valle en el arco; atrás con Carabalí, Segovia, Adé, Allala y Cuero; En la mitad con Cornejo, Pretell y Zambrano; y adelante con Estrada y Corozo.

Barcelona busca reponerse tras caída ante Católica

Barcelona SC necesita recuperarse urgentemente. Llega a este encuentro tras perder 2-1 contra Universidad Católica, un resultado que frenó su marcha en la Liga Pro. Con 34 puntos, Barcelona ocupa el quinto lugar y busca mantenerse en zona de clasificación a competiciones internacionales. Una victoria ante Liga le permitiría consolidarse en la tabla y recuperar la confianza del equipo y sus seguidores.

Liga llega con nueva dirección técnica

Liga Deportiva Universitaria tiene un debut particular. Gustavo Álvarez fue presentado como nuevo entrenador, aunque aún no ha dirigido un partido. El equipo mantuvo su encuentro anterior ante Manta con un empate, donde no pudo sumar los tres puntos. Séptimo con 29 puntos, Liga necesita ganar para alejarse de la zona baja. Una derrota acercaría más al equipo millonario hacia el descenso, lo que generaría una gran preocupación entre sus aficionados.

Baja importante: Leonel Quiñones no juega

Liga enfrenta la ausencia de Leonel Quiñones, lateral izquierdo, por lesión. El jugador sufrió un esguince de tobillo que lo deja fuera de competencia. Esta ausencia debilita el flanco defensivo izquierdo del equipo millonario ante un Barcelona SC que buscará atacar con fuerza y aprovechar cualquier debilidad en la defensa rival.

Monumental con ambiente reducido

El estadio Monumental tendrá bajo público debido a las Fiestas Julianas por la fundación de Guayaquil, lo que podría influir en el ambiente del partido. Robert Cabrera arbitrará el encuentro, y todos los ojos estarán puestos en cómo se desarrollará este crucial choque entre Barcelona SC y Liga Deportiva Universitaria.