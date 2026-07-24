Gustavo Álvarez es nuevo DT de Liga de Quito, ¿de quién se trata?

Liga de Quito anunció a su nuevo entrenador tras la salida de Tiago Nunes. El técnico argentino Gustavo Álvarez fue oficializado en el club durante este viernes 24 de julio del 2026.

La llegada de Gustavo Álvarez a Liga de Quito

Después de ocho días de la salida de Tiago Nunes, la escuadra azucena encontró un nuevo entrenador. Por medio de sus redes sociales, Liga de Quito dio el anuncio del técnico que tomará las riendas del equipo.

En horas de la tarde, el equipo una ilustración con el mensaje “Una nueva era está por comenzar”. Instantes más tarde la dieron la bienvenida al estratega argentino.

“¡Bienvenido, profe Gustavo Álvarez, al club universitario más ganador del continente!”, expresó la escuadra. Esta fue complementada con una imagen del técnico en un sillón, con el uniforme de la institución y rodeado de sus copas internacionales.

Gustavo Álvarez llega con títulos en Chile como credencial

La última experiencia de Gustavo Álvarez fue en San Lorenzo de Argentina, durante el primer semestre de 2026, allí disputó siete partidos y cosechó dos victorias, cuatro empates y una derrota. Sin embargo, antes de llegar al ‘Ciclón’, una serie de éxitos lo precedieron en Chile.

En tierras araucanas, Álvarez dirigió a Huachipato y Universidad de Chile. Con el primer equipo, este logró ganar el título de la máxima división en 2023; con el segundo, la Copa chilena en 2024 y la Supercopa en 2025.

Antes tuvo un paso por Perú en Atlético Grau y Sport Boys. En su tierra natal dirigió a Patronato, Aldosivi y Temperley, donde debutó como director técnico y consiguió ascender a la máxima división.

¿Gustavo Álvarez dirigirá a Liga de Quito ante Barcelona SC?

Pese al anuncio de Gustavo Álvarez, este no dirigirá el siguiente compromiso de Liga de Quito. Antes de su arribo, Eduardo Álvarez -gerente deportivo de la escuadra- señaló que el futuro DT no estaría en el banquillo debido a la premura de su llegada.

Quien esté presente en el próximo choque de la ‘U’ como entrenador será Patricio Hurtado. Él se hizo cargo del equipo tras la salida de Tiago Nunes y consiguió un empate y una derrota.

El próximo choque de los albos será frente a Barcelona SC durante el domingo 26 de julio a las 19:30. Los albos son sextos en la tabla de posiciones, con 29 puntos y a 23 del líder Independiente del Valle.