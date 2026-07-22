Gustavo Costas no irá a Liga de Quito, ¿cuándo llegará el DT?

Liga de Quito y Tiago Nunes rompieron su vínculo y el equipo espera por un nuevo DT. Gustavo Costas, uno de los candidatos, ya fue descartado por la escuadra, que espera contar con un entrenador fijo entre el 23 y el 24 de julio del 2026.

Las negociaciones con Gustavo Costas para dirigir Liga de Quito se cayeron

Este 22 de julio del 2026 se anunció que las negociaciones entre Gustavo Costas y Liga de Quito llegaron a un punto muerto. Fernando Alonso, agente del entrenador argentino, sostuvo que no se pudo llegar a un acuerdo entre ambas partes.

“El profe (Gustavo Costas) hizo un esfuerzo grande igual. La dirigencia no se logró poner de acuerdo. Él estaba ilusionado con el desafío (…) valoro la oferta y el esfuerzo de la dirigencia de Liga de Quito”, manifestó en diálogo con Radio Cobertura.

Desde la salida de Tiago Nunes, el 16 de julio del 2026, Patricio Hurtado se hizo cargo del equipo de manera interina. En el partido que dirigió ante Leones FC, por la fecha 20 del torneo local, los albos cayeron por 1-0.

¿Cuándo se conocerá al nuevo DT de Liga de Quito?

A raíz de la ausencia de un técnico fijo en el equipo, Eduardo Álvarez -gerente deportivo de Liga de Quito– se pronunció. El directivo señaló la fecha en la que espera contar con un entrenador definitivo.

“Ojalá que el cuerpo técnico ya está en el país viendo el partido contra Barcelona (…) Espero que para el jueves 23 o máximo viernes 24 tomar la decisión de quién se siente en el banquillo de Liga de Quito” expresó en Radio Mach Deportes.

Álvarez también señaló que en este 2026, la escuadra aumentó su presupuesto debido a que busca un cupo en el Mundial de Clubles de 2029. Además señaló que es hora de demostrar por qué el elenco cuenta con uno de los mejores equipos del campeonato.

¿Cómo está Liga de Quito en el 2026?

En la presente temporada, Liga de Quito disputa tres torneos. El equipo disputa la Copa Ecuador, la Copa Libertadores y la Liga Pro.

En el campeonato ecuatoriano, los albos ocupan la sexta posición con 28 unidades. A su vez, en la Copa se encuentran en los octavos de final.

Dentro del torneo internacional deberán jugar frente a Mirassol en los octavos de final. Al equipo brasilero ya lo enfrentaron en fase de grupos. Se impusieron en Quito y cayeron en Brasil.