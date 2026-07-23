Polémica arbitral desata la ira de Liga de Quito

Liga de Quito igualó por 1-1 en la fecha 21 del campeonato ecuatoriano, celebrada el 23 de julio del 2026 ante Manta, y estalló contra el arbitraje. Dirigentes, cuerpo técnico y jugadores se pronunciaron con respecto a decisiones que incidieron directamente en el resultado e hicieron énfasis en un gol anulado.

La reacción de Patricio Hurtado tras el empate de Liga de Quito

Después del compromiso entre albos y atuneros, Patricio Hurtado -DT interino de Liga de Quito-se refirió a lo sucedido en el partido. Este no tuvo reparo en responsabilizar al arbitraje por el marcador.

“Nos vamos con la sensación de que decisiones arbitrales nos privaron de conseguir los tres puntos. Respetamos el trabajo de los árbitros, pero también exigimos que las decisiones sean claras, correctas y equitativas para todos los equipos”, señaló.

En torno a lo suscitado en el compromiso, Hurtado se centró en situaciones específicas. Apuntó que en la jugada en la que su equipo recibió el empate, uno de los futbolistas de Liga estaba en el suelo, pero la acción continuó. A su vez, agregó que las líneas del VAR para determinar un fuera de juego, por el que se anuló un tanto, no fueron trazadas de la manera correcta.

Deyverson, delantero de Liga de Quito, también se quejó por el gol anulado

Quien anotó el tanto en favor de Liga de Quito, que luego sería anulado, fue Deyverson. El futbolista brasilero se pronunció por medio de sus redes sociales.

El delantero publicó una historia en Instagram, en la cual adjuntó una foto de la jugada y las líneas que se trazaron para convalidar la inhabilitación. Allí mostró su rechazo al resultado de la acción y envió un mensaje a la organización del torneo.

“Es una vergüenza que hayan pitado fuera de juego en esa jugada; felicidades a la LigaPro por los árbitros que asignan los partidos. Felicidades también a quien trazó la línea de fuera de juego: ¡son realmente buenos en lo que hacen!”, expresó.

En la jugada, este había recibido un centro dentro del área. Al momento en que se dictaminó el ‘offside’, el argumento fue que la punta de su botín se encontraba por delante de las extremidades con las que el defensor puede intervenir.

En un principio, el tanto sí fue convalidad. La invalidación llegó luego de que el VAR llamase al árbitro para expresar su criterio y decisión final sobre la jugada.

Liga de Quito pedirá los audios del VAR y solicitará reunión en la FEF

Isaac Álvarez, presidente de Liga de Quito, señaló que su equipo tomaría acciones con respecto a lo sucedido. El titular de los albos sostuvo que pedirá una reunión en la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) y solicitará los audios del VAR.

“Hacen un traslado de líneas chuecas. La transmisión es bastante elemental. No sé cuántas cámaras habrá ni elucubraré. Pero es evidente que no hay elementos para tener otra opción (…) es irreparable lo que pasó anoche. Dos puntos al agua”, sostuvo.

Álvarez también manifestó que la Comisión de Arbitraje de la FEF debe hacerse cargo de sus errores. Además, consideró que fue una derrota injusta por las injerencias que señaló.