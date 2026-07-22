Liga de Quito sumó cinco partidos seguidos sin ganar en Liga Pro

Liga de Quito jugó la fecha 21 del campeonato ecuatoriano durante este miércoles 22 de julio del 2026. El equipo azucena igualó por 1-1 ante el Manta FC, último en la tabla y sumó cinco partidos seguidos sin victorias.

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El último empate de Liga de Quito frente al Manta

Aún sin establecer un nuevo director técnico de manera definitiva, Liga de Quito viajó a Manta para enfrentarse al equipo homónimo. Patricio Hurtado estuvo desde el banco de suplentes como entrenador interino en el partido.

En el cotejo, los albos vieron la expulsión tempranera de Sebastián González a los 11 minutos de juego. Pese a ello, se las arreglaron a los42 minutos de juego para ponerse por delante gracias a un gol de Michael Estrada.

Durante la segunda mitad del compromiso, el equipo colista consiguió empatar. Con un gol de José ‘Tin’ Angulo, los atuneros igualaron por 1-1. Deyverson parecía destrabar el empate e inclinar la balanza en favor de la ‘U’ en el cierre del partido, pero su tanto fue anulado.

Cinco partidos sin ganar para Liga de Quito

Este fue el quinto partido seguido que Liga de Quito acumuló en el campeonato ecuatoriano sin ganar. Antes había sumado tres derrotas y un empate.

Perdió frente a Macará , Universidad Católica y Leones del Norte, todos sus partidos por 1-0. A su vez, igualó frente a Libertad sin goles.

La derrota frente a Universidad Católica fue la que marcó la salida de Tiago Nunes del plantel. Tras ello, Hurtado dirigió los últimos dos compromisos del equipo universitario.

La última victoria y el presente de Liga de Quito en Liga Pro

La última vez que Liga de Quito ganó en el torneo loca fue frente a Orense durante el 1 de julio del 2026. El equipo azucena debía jugar un choque diferido que tenía con el cuadro de Machala.

Los albos se impusieron por 3-0 gracias a un autogol de Sixto Mina y tantos de Rodney Redes y Yerlin Quiñónez. Luego, una de sus tres derrotas fue como local, al igual que uno de sus empates.

En la siguiente fecha del torneo, Liga de Quito jugará frente a Barcelona SC en el Estadio Monumental de Guayaquil. Ocupa el sexto puesto con 29 puntos y está a 23 del líder Independiente del Valle.