Liga de Quito y Barcelona SC llegan lejos del título por el dominio de Independiente del Valle

Durante los últimos años, los enfrentamientos entre Liga de Quito y Barcelona SC marcaron buena parte de la lucha por el campeonato ecuatoriano. Sin embargo, el panorama es muy diferente en la temporada 2026.

El conjunto albo y el cuadro torero se enfrentarán este domingo en el estadio Monumental, pero lo harán lejos de la pelea por el liderato. El gran responsable de ese escenario ha sido Independiente del Valle, que domina con autoridad la Liga Pro y ha abierto una amplia diferencia sobre sus perseguidores.

Mientras el equipo de Sangolquí lidera con 52 puntos, Barcelona SC ocupa el cuarto puesto con 34 unidades y Liga de Quito es sexto con 29, una distancia que ha reducido considerablemente el impacto deportivo de uno de los partidos más tradicionales del fútbol ecuatoriano.

Barcelona y Liga llegan rodeados de dudas

Más allá de la rivalidad histórica, ambos clubes afrontan el compromiso en medio de cuestionamientos por su rendimiento.

Barcelona SC viene de caer 2-1 ante Universidad Católica, una derrota que volvió a poner en el centro de las críticas al entrenador César Farías, debido a las falencias defensivas y al irregular funcionamiento colectivo del equipo.

Por su parte, Liga de Quito tampoco atraviesa su mejor momento. El empate 1-1 frente al Manta, colista del campeonato, terminó por precipitar la salida del técnico brasileño Tiago Nunes, por lo que el equipo llegará al Monumental en pleno proceso de reestructuración.

Aun así, el conjunto universitario buscará apoyarse en los buenos antecedentes recientes que ha conseguido en la casa de Barcelona para intentar recuperar terreno en la tabla.

Benedetto y Deyverson, el duelo de goleadores

El encuentro también enfrentará a los principales referentes ofensivos de ambos equipos.

Por Barcelona SC aparece el argentino Darío Benedetto, máximo goleador del club en la Liga Pro con siete anotaciones.

En Liga de Quito, la principal carta de ataque será el brasileño Deyverson, quien acumula cuatro goles en el torneo.

Independiente del Valle quiere ampliar su ventaja

Mientras Barcelona y Liga protagonizan uno de los partidos más atractivos de la jornada, Independiente del Valle intentará dar un nuevo paso hacia el título.

El líder del campeonato visitará a Orense con el objetivo de sumar su decimoctava victoria de la temporada y ampliar aún más su ventaja en la clasificación.

El cuadro machaleño llega con un impulso anímico tras vencer 2-1 a Aucas en el debut interino del ecuatoriano Agustín Robles, luego de la salida del colombiano Hernán Torres.