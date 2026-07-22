Barcelona SC perdió el apoyo de sus hinchas en la Liga Pro 2026

Barcelona SC no cuenta con el apoyo de sus hinchas en este 2026. Así lo ratifican las pobres asistencias al estadio Monumental en los 10 partidos de local disputados en la Liga Pro, que reflejan números que deberían llamar a la reflexión a sus directivos.

Barcelona SC sin el apoyo de sus hinchas

La noche del sábado 18 de julio, Barcelona SC recibió en el Monumental a Libertad por la fecha 19 de la Liga Pro. El gol del argentino Darío Benedetto les permitió sumar los tres puntos ante un estadio que lució casi vacío.

El reporte de la Liga Pro indica que en esa fecha solo hubo 313 asistentes en el escenario ubicado en el sector de Bellavista, en Guayaquil, la más baja que registrada por los amarillos en lo que va de la temporada.

Lejos de ser un hecho aislado, el miércoles 15 de julio, por la fecha 19, solo 529 aficionados presenciaron el agónico empate 1-1 ante Guayaquil City, donde Benedetto, el mejor refuerzo extranjero del año, volvió a marcar.

El podio de las asistencias más bajas de los amarillos se completa con lo sucedido en la primera fecha ante Técnico Universitario del sábado 21 de febrero. Ese día fueron 2 454 fanáticos que festejaron el triunfo por 1-0, con otro gol del ‘Pipa’.

La excepción a la regla fue en la tercera fecha en el Clásico del Astillero ante Emelec. Ese sábado 7 de marzo se reportaron 20 699 aficionados amarillos que salieron felices por el triunfo por la mínima diferencia. Para no perder la costumbre, el argentino fue el goleador de la noche.

El promedio de asistencia del denominado como el ‘Ídolo del Ecuador’ es de 6 367 hinchas por cada jornada de local, distante de los 13 601 de Liga de Quito y los 16 157 de Emelec, los dos equipos con mayor convocatoria de local en las 21 primeras jornadas de la actual Liga Pro.

Asistencia por fecha

Fecha Rival Asistentes Fecha 20 Libertad 313 Fecha 19 Guayaquil City 529 Fecha 17 Deportivo Cuenca 5 221 Fecha 14 Aucas 8 000 Fecha 12 Manta 4 484 Fecha 10 Mushuc Runa 5 147 Fecha 8 Leones FC 5 256 Fecha 6 U. Católica 11 571 Fecha 3 Emelec 20 699 Fecha 1 T. Universitario 2 454

*Datos: Liga Pro

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