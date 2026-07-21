Barcelona SC suma otra baja para el resto de la temporada

Barcelona SC afrontará el segundo semestre de la temporada 2026 con un plantel que aún sigue moldeando para pelear por los títulos de la Liga Pro y de la Copa Ecuador, donde enfrentará a Liga de Portoviejo por los octavos de final.

Barcelona SC se despide de un quinto jugador

Barcelona SC aprovechó la pausa de la Liga Pro por el Mundial 2026 para hacer ciertas modificaciones a su plantel con la aprobación de César Farías, el DT venezolano que llegó al cargo para esta temporada.

El argentino-ecuatoriano Luca Sosa fue uno de los primeros en salir con destino al América de la Serie B de Brasil. En el primer semestre tuvo poca participación, con seis partidos en la Liga Pro y seis en la Copa Libertadores.

El argentino Milton Céliz se fue con destino a Deportivo Riestra luego de haber disputado 15 encuentros del campeonato ecuatoriano, ocho de la Libertadores y uno de la Copa Ecuador. Anotó cuatro goles, dio dos asistencias, recibió seis tarjetas amarillas y una roja.

El ecuatoriano Jean Carlos Montaño se marchó con destino al Cusco FC de Perú. Sumó 117 minutos repartidos en cuatro compromisos de la Libertadores y dos del campeonato ecuatoriano en los que aportó una asistencia.

El delantero nacional Miguel Parrales regresó al Orense, desde donde llegó a BSC como una contratación que prometía ser el aporte goleador que un equipo necesita para competir en la parte alta de la tabla de posiciones.

Sin embargo, eso no sucedió y se marchó con cuatro goles en 41 partidos en el año que defendió la camiseta amarilla, pasando a conformar el grupo de futbolistas que no cumplieron con las expectativas de su contratación.

Mina tampoco seguirá

Finalmente, el defensor Jonathan Mina tampoco seguirá en el plantel. Apenas completó 531 minutos entre la Liga Pro (325‘) y la Libertadores (206’), sin aportar goles ni asistencias, su máxima fortaleza individual.

Su último partido fue el sábado 16 de mayo ante Aucas en el Monumental. Disputó cinco minutos en la goleada 3-0 con tantos de Jhonny Quiñónez (de penal) al minuto 20, Sergio Núñez al 79 y Céliz en el tiempo de descuento (90+5).

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