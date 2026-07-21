Barcelona SC busca puntos clave ante Católica en la Liga Pro

La Liga Pro continúa su desarrollo con la fecha 21, que inicia este martes 21 de julio del 2026. la jornada empezará con dos partidos como son Libertad contra Delfín y el atractivo encuentro entre Universidad Católica y Barcelona SC.
Barcelona SC visitará a Universidad Católica en Quito. Actualmente, el equipo torero ocupa el tercer lugar con 34 puntos, mientras que la ‘Chatoleí’ se encuentra en la cuarta posición con 32 unidades.
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Martes 21 de julio
Miércoles 22 de julio
Jueves 23 de julio
A continuación, la tabla de posiciones:
Uno de los partidos más desafiantes será el que enfrente a Independiente del Valle y Técnico Universitario. El equipo dirigido por Bernardo Redín llega a este compromiso tras sufrir dos derrotas consecutivas y buscará dar la sorpresa ante el líder del campeonato.
Por otro lado, Independiente del Valle lidera la Liga Pro, acumulando 49 puntos y afronta este partido con gran confianza después de golear a Emelec por un contundente 6-1 en la jornada anterior.
La fecha también incluye el duelo entre Orense y Aucas, donde el cuadro oriental intentará mantener su segundo lugar en la clasificación, aunque no podrá contar con Agostino Spina, quien está suspendido para este importante compromiso.