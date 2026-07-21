Barcelona SC busca puntos clave ante Católica en la Liga Pro

La Liga Pro continúa su desarrollo con la fecha 21, que inicia este martes 21 de julio del 2026. la jornada empezará con dos partidos como son Libertad contra Delfín y el atractivo encuentro entre Universidad Católica y Barcelona SC.

Barcelona SC visitará a Universidad Católica en Quito. Actualmente, el equipo torero ocupa el tercer lugar con 34 puntos, mientras que la ‘Chatoleí’ se encuentra en la cuarta posición con 32 unidades.

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Programación de la fecha 21

Martes 21 de julio

Libertad vs. Delfín – 16:30

Universidad Católica vs. Barcelona SC – 19:00

Miércoles 22 de julio

Macará vs. Deportivo Cuenca – 14:00

Independiente del Valle vs. Técnico Universitario – 16:30

Manta vs. Liga de Quito – 19:00

Jueves 23 de julio

Leones del Norte vs. Guayaquil City – 16:30

Orense vs. Aucas – 16:30

Emelec vs. Mushuc Runa – 19:00

Tabla de posiciones de la Liga Pro

A continuación, la tabla de posiciones:

Independiente del Valle – 49 puntos

Aucas – 35 puntos

Barcelona SC – 34 puntos

Universidad Católica – 32 puntos

Macará – 29 puntos

Liga de Quito – 28 puntos

Deportivo Cuenca – 28 puntos

Leones del Norte – 27 puntos

Emelec – 27 puntos

Guayaquil City – 26 puntos

Mushuc Runa – 24 puntos

Técnico Universitario – 23 puntos

Orense – 23 puntos

Delfín – 23 puntos

Libertad – 21 puntos

Manta – 13 puntos}

IDV busca más victorias

Uno de los partidos más desafiantes será el que enfrente a Independiente del Valle y Técnico Universitario. El equipo dirigido por Bernardo Redín llega a este compromiso tras sufrir dos derrotas consecutivas y buscará dar la sorpresa ante el líder del campeonato.

Por otro lado, Independiente del Valle lidera la Liga Pro, acumulando 49 puntos y afronta este partido con gran confianza después de golear a Emelec por un contundente 6-1 en la jornada anterior.

La fecha también incluye el duelo entre Orense y Aucas, donde el cuadro oriental intentará mantener su segundo lugar en la clasificación, aunque no podrá contar con Agostino Spina, quien está suspendido para este importante compromiso.