Hinchas de Barcelona SC protagonizaron brutales agresiones en Quito

Barcelona SC cayó 2-1 la noche del martes 21 de julio de 2026 ante Universidad Católica por la fecha 21 de la Liga Pro en el Olímpico Atahualpa. En los exteriores de este escenario se produjeron graves y brutales agresiones entre hinchas amarillos.

Incidentes provocados por hinchas de Barcelona SC en el Atahualpa

Barcelona SC se encamina a un nuevo año en el que no ganará el título de la Liga Pro. La derrota ante Universidad Católica confirmó la inestabilidad que vive un plantel limitado y con poco peso en todos los sectores de la cancha.

Finalizado el encuentro, en las gradas del Atahualpa el enojo y malestar de los seguidores se hizo evidente en contra del cuerpo técnico liderado por el venezolano César Farías y de los jugadores, quienes no encuentran el rendimiento esperado.

Lo más grave se registró en los exteriores con peleas entre los propios hinchas. Las grotescas imágenes se viralizaron de inmediato en redes sociales, lo que generó distintas reacciones entre los internautas.

En un primer video se observa en el piso a dos hombres —uno con camiseta amarilla y otro con chompa negra— rodeados por otras personas que los animaban a continuar peleando sin que nadie interviniera para separarlos.

«Dale, dale (…) Duérmelo si quieres (…) ataca al cuello», repetían en reiteradas ocasiones los hombres y mujeres que presenciaban el enfrentamiento. La pelea terminó cuando el sujeto de chompa negra se levantó y le propinó una patada en la cara al de camiseta amarilla.

Dos hombres, uno con chompa roja y otro con una prenda negra similar, los alejaron con timidez tras presenciar las agresiones mutuas. Los individuos convertidos en boxeadores se separaron y se perdieron en medio de la multitud que festejaba lo visto.

🟡🚨 Incidentes tras el Universidad Católica vs. Barcelona SC



Varios hinchas de Barcelona SC protagonizaron enfrentamientos en los exteriores del estadio Olímpico Atahualpa una vez finalizado el encuentro.



En videos difundidos en redes sociales se observa una pelea entre… — Ronald Córdova (@rcordovafuentes) July 22, 2026

Un hincha quedó inconsciente en el piso

Otro hecho violento se produjo durante una entrevista que un periodista de El Futbolero le realizaba a otro hincha. El diálogo transcurría con total normalidad hasta que la situación cambió de forma abrupta.

En este video aparece el mismo hombre de chompa roja del primer metraje junto a una mujer, caminando con aparente tranquilidad hasta que, al pasar junto al entrevistado, lo empujan sin motivo evidente.

De inmediato, el hombre de chompa negra que también figura en la primera grabación aparece de forma agresiva para iniciar la pelea, a la que se unió otro individuo vestido con chompa rompevientos negra con el escudo de los canarios y una gorra del mismo color.

Los agresores se multiplicaron y golpearon con puños y patadas al entrevistado y a su acompañante. La violencia escaló cuando el entrevistado cayó al piso y el hombre de gorra negra le propinó una patada.

El hombre se desvaneció y quedó inconsciente sobre el pavimento mientras los agresores huían en medio del caos que generaron, sin preocuparse en ningún momento por la salud de la persona tendida en el piso.

En ninguno de los dos videos se observó la presencia de la Policía Nacional. En las próximas horas se conocerá si se identifica a los agresores y si el Comité de Disciplina de la Liga Pro emite algún tipo de sanción contra el club amarillo.

Te recomendamos: