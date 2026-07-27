César Farías se pone condiciones para seguir en Barcelona SC

Barcelona SC perdió frente a Liga de Quito durante la fecha 22 del campeonato ecuatoriano por 0-1. Tras la derrota, el DT César Farías condicionó su presencia en el equipo del Astillero.

La derrota de César Farías y Barcelona SC frente a Liga de Quito

Como local e invicto durante el 2026 en el estadio Monumental, Barcelona SC recibió a Liga de Quito. Ambos equipos estaban obligados a ganar para recortar la distancia frente al puntero del torneo, Independiente del Valle, y aumentar sus posibilidades de ingresar en la liguilla final.

Los albos fueron quienes, finalmente, se impusieron. El equipo capitalino consiguió vencer gracias a un gol de Michael Estrada a los 52 minutos. Barcelona SC tuvo la oportunidad de igualar con un penal, pero Jhonny Quiñónez envió su remate al palo y la anotación de Erick Mendoza, tras el rebote, fue anulada.

Con la victoria, Liga de Quito subió hasta el sexto puesto con 32 puntos. Barcelona SC, descendió al quinto con 34. El primero quedó a 23 puntos del líder y el segundo, a 21.

César Farías y sus condiciones para marcharse o seguir en Barcelona SC

Durante el partido, César Farías fue abucheado desde los graderíos del estadio Monumental. A su vez, no terminó de ver el partido en la cancha y se dirigió al túnel que lleva a los camerinos con anticipación.

En la rueda de prensa posterior al compromiso, Farías se refirió a su presente en el club torero. Allí, el técnico advirtió que está dispuesto a coninuar y se marchara solo si no logra enderezar la situación del equipo.

“Mereciamos ganar, pero no se dio. ¿La gente está molesta? Tiene razón, se perdió. Yo también estoy molesto (…) Me gustan la adrenalina y los retos. Espero torcer el destino, si no, chao. Eso no es problema”, manifestó el entreneador.

Con respecto a los abucheos, este señaló que no llegaron desde todo el estadio, sino desde un sector en el que es resistido. Para ello, este comparó su situación con la de Tiago Nunes -exDT de Liga de Quito- quien también acusó una situación similar.

César Farías en Barcelona SC

César Farías llegó a Barcelona SC para la temporada 2026 y sustituyó a Ismael Rescalvo. Durante su paso, el técnico ha tenido un rendimiento equilibrado en cuanto a números: ganó 12 partidos, igualó en ocho y perdió en otros 12.

Con la escuadra se encuentra en competencia por la Liga Pro y la Copa Ecuador. A nivel internacional, él y su equipo consiguieron entrar a la Copa Libertadores desde sus fases previas, perose eliminaron en la fase de grupos.

A Barcelona SC aún le restan ocho fechas -24 puntos- en la fase regular del torneo. La cantidad de cotejos que le resten en la ronda final y sus posibilidades de éxito dependerán de a qué liguilla ingresa.