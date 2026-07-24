Leones FC fichó a un jugador detectado por inteligencia artificial: así fue el caso de Dylan Tonato

La inteligencia artificial sigue ganando terreno en el deporte y ya comienza a influir incluso en la captación de nuevos talentos.

Leones FC, club ecuatoriano con sede en Imbabura, anunció el pasado 16 de julio la incorporación de Dylan Israel Tonato Muzo, un futbolista de 15 años que fue identificado gracias a un sistema de inteligencia artificial desarrollado por la plataforma Beelup.

De acuerdo con la empresa, se trata del primer jugador detectado por su inteligencia artificial que llega al fútbol profesional juvenil en Ecuador, aunque hasta el momento no existe un registro público independiente que confirme que sea el primer caso de este tipo en el país.

¿Cómo utilizó Leones FC la inteligencia artificial?

El descubrimiento del joven futbolista fue posible gracias a Beelup, una aplicación que graba partidos de fútbol amateur disputados en distintas canchas del Ecuador.

La plataforma permite que los jugadores vuelvan a ver sus encuentros y compartan las mejores jugadas, pero también incorpora un sistema de inteligencia artificial que analiza el rendimiento individual de cada participante.

A partir de esa información, el software identifica patrones de juego, desempeño físico y comportamiento táctico para detectar futbolistas con condiciones destacadas.

Fue precisamente durante uno de esos análisis cuando Dylan Tonato apareció como un jugador con un perfil sobresaliente.

Dylan Tonato con Leones FC en un entrenamiento. • Foto: Cortesía.

¿Qué detectó la inteligencia artificial?

Según explicaron Nathassa Bajaña y Fabián Caviedes, autores de un artículo sobre este caso, la inteligencia artificial de Beelup no se limita a contabilizar goles o asistencias.

El sistema evalúa distintos indicadores del rendimiento del futbolista, como su posicionamiento, la toma de decisiones, la regularidad durante el partido y el mapa de calor que refleja su movilidad sobre el terreno de juego.

De acuerdo con los autores, fueron esas métricas las que llamaron la atención del algoritmo y posteriormente del equipo de captación de Leones FC.

“Beelup registra partidos de fútbol para que los jugadores puedan revivir cada jugada y compartir sus mejores momentos. Pero detrás de cada grabación existe una segunda oportunidad: la posibilidad de analizar el rendimiento de los jugadores mediante inteligencia artificial. Al estudiar el desarrollo de los partidos, la IA de Beelup es capaz de identificar patrones de juego y detectar futbolistas con características que sobresalen dentro del campo. Fue durante uno de esos análisis cuando el nombre de Dylan comenzó a destacar. No fueron solo sus goles o sus jugadas; fue su consistencia métrica, su posicionamiento inteligente en el campo y su mapa de calor lo que hizo que la IA alertara al equipo de captación sobre su potencial”.

Dylan Tonato con Leones FC en un entrenamiento. • Foto: Cortesía.

De las canchas amateurs al fútbol profesional

Tras ser identificado por la plataforma, Dylan Tonato se incorporó a las divisiones formativas de Leones FC, club que actualmente compite en la Liga Pro Serie A y que es liderado por dirigentes como Esteban Paz y Santiago Jácome.

El caso marca un precedente sobre el uso de herramientas tecnológicas en los procesos de scouting del fútbol ecuatoriano y refleja cómo la inteligencia artificial comienza a complementar el trabajo de los captadores tradicionales en la búsqueda de nuevos talentos.