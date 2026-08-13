🔴(En vivo) Liga de Quito vs. Mirassol en octavos de Copa Libertadores

Liga de Quito se enfrenta a Mirassol en la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores de América durante este jueves 13 de agosto del 2026. A partir de las 17:00, los equipos moverán el balón en el Estadio José María de Campos Maia.

El partido entre Liga de Quito y Mirassol en Copa Libertadores se repite

Tanto Liga de Quito como Mirassol jugarán su tercer partido entre sí en la Copa Libertadores. Ambos clubes estuvieron presentes en el mismo grupo y volvieron a ser emparejados tras el sorteo de los octavos de final.

En su llave, los albos terminaron en el primer puesto, mientras que los brasileros fueron segundos. Las escuadras eliminadas fueron Lanús, que pasó hacia los dieciseisavos de Copa Sudamericana, y Always Ready.

Dentro de los grupos, cada equipo se llevó una victoria sobre el otro. Los universitarios venció en su partido en Ecuador por un marcador de 2-0 con goles de Yerlin Quiñónez y José Quintero. En la vuelta, los brasileros se impusieron por el mismo marcador, con tantos de Lucas da Cruz Oliveira y Reinaldo.

¿Cómo llega Liga de Quito frente a Mirassol?

Desde el último enfrentamiento entre Liga de Quito y Mirassol, las cosas para los albos cambiaron a nivel de cuerpo técnico. Tiago Nunes, quien vivió los dos partidos previos, fue sustituido por Gustavo Álvarez tras malos resultados.

De la mano de Álvarez, que llegó en julio del 2026, la U ha conseguido tres victorias y una derrota. Venció a Delfín y cayó con Independiente del Valle en Liga Pro. Contra Leones del Norte también se impuso por 6-0 en octavos de Copa Ecuador. Ese fue su mejor resultado del año.

La citada derrota frente a Independiente correspondió a su último partido en el campeonato nacional. En tal certamen, la ‘U’ ocupa el sexto puesto con 35 unidades.

Alineaciones de Liga de Quito y Mirassol

Liga de Quito: Gonzalo Valle (arquero); Josué Cuero, Ricardo Adé, Luis Segovia, José Carabalí (defensores); Jesús Pretell, Fernando Cornejo, Sebastián González (volantes); Yerlin Quiñónez, Michael Estrada, Janner Corozo (delanteros).

Mirassol: Walter (arquero); Igor Formiga, Joao Víctor, Willian Machado, Reinaldo (defensas); Neto Moura, Japa, Eduardo (volantes); Alesson, Édson Caricoa, Bruno Santos (delanteros).