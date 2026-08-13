Liga de Quito estrena su parche de campeón de Libertadores ante Mirassol, ¿a qué hora juega?

Liga de Quito vuelve a centrar su atención en la Copa Libertadores 2026 después de finalizar como líder de su grupo y superar una fase en la que ya se enfrentó a su próximo rival. Este jueves 13 de agosto, los albos comenzarán en Brasil una serie que definirá a uno de los clasificados a los cuartos de final.

El partido ante Mirassol tendrá, además, un elemento especial en la camiseta de Liga. El conjunto universitario estrenará el nuevo parche de campeón de la Copa Libertadores, una iniciativa de la Conmebol para reconocer a los clubes que conquistaron el torneo y continúan en competencia.

El distintivo de los albos hará referencia a la Copa Libertadores de 2008, el único título de Liga en este torneo.

¿Cómo es el nuevo parche de campeón de Liga de Quito?

La Conmebol explicó que la iniciativa busca reconocer la historia de los equipos que conquistaron la Copa Libertadores y destacar su legado dentro de la competición.

A diferencia del distintivo utilizado anteriormente, los campeones históricos tendrán un diseño exclusivo que representará a cada institución y recordará el año o los años en los que conquistaron el torneo.

“Los clubes llevarán en sus camisetas un emblema que celebra su legado y reconoce su condición de campeones de una de las competiciones de clubes más prestigiosas de Sudamérica”, explicó la Conmebol.

Según el organismo sudamericano, los nuevos distintivos serán utilizados por los campeones históricos durante la fase final de la Copa Libertadores 2026.

La iniciativa forma parte de una estrategia de la Conmebol para fortalecer la identidad y el valor histórico de la competición.

¿Qué representa el parche de Liga de Quito en la Copa Libertadores?

Hasta esta temporada, los campeones de la Libertadores utilizaban un parche dorado estándar que mostraba la cantidad de títulos conquistados.

Con la modificación implementada por la Conmebol, cada institución tendrá un emblema personalizado.

El parche de Liga de Quito será blanco y tendrá detalles en azul y rojo, colores tradicionales del conjunto universitario.

También incluirá el número 1, en referencia a la cantidad de títulos de Libertadores conquistados por Liga, y el año 2008.

Aquella edición representa uno de los principales hitos de la historia del club. Liga de Quito conquistó la Copa Libertadores 2008 después de superar a Fluminense en la final, cuya definición se produjo en el estadio Maracaná.

El partido ante Mirassol marcará la primera ocasión en la que los albos utilicen oficialmente este nuevo distintivo.

¿A qué hora juegan Mirassol vs. Liga de Quito por la Copa Libertadores?

Liga de Quito visitará a Mirassol este jueves 13 de agosto por el partido de ida de los octavos de final de la Copa Libertadores 2026.

El encuentro comenzará a las 17:00, hora de Ecuador, y se disputará en el estadio José María de Campos Maia, conocido como Maião, en Brasil.

Liga llegó a esta instancia después de terminar como líder del Grupo G con 12 puntos, producto de cuatro victorias y dos derrotas.

Mirassol terminó con la misma cantidad de puntos, pero avanzó como segundo del grupo.

Los dos equipos ya se enfrentaron durante esa instancia. Ahora volverán a encontrarse en una eliminatoria directa que entregará un cupo a los cuartos de final.

¿Qué busca Liga de Quito ante Mirassol en Brasil?

El equipo dirigido por Gustavo Álvarez intentará conseguir un resultado favorable como visitante antes de definir la clasificación en Ecuador.

El partido de vuelta se disputará la próxima semana en el estadio Rodrigo Paz Delgado.