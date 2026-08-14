Liga de Quito se ilusiona con ganar la Copa Libertadores por un antecedente que nunca falló

Liga de Quito regresó de Brasil con la serie abierta y la posibilidad de definir en casa su clasificación a los cuartos de final de la Copa Libertadores 2026.

El empate 1-1 frente a Mirassol, sin embargo, también hizo reaparecer un antecedente que remite a algunas de las mejores campañas internacionales del conjunto albo.

El equipo dirigido por Gustavo Álvarez igualó en el estadio José María de Campos Maia por la ida de los octavos de final y definirá la eliminatoria el próximo jueves 20 de agosto en el estadio Rodrigo Paz Delgado.

Después del partido, una estadística difundida por MisterChip despertó la ilusión entre los aficionados de Liga: según el estadístico español, los albos nunca fueron eliminados de la Copa Libertadores después de empatar como visitantes el partido de ida de una serie.

Entre esos antecedentes aparecen dos eliminatorias de 2008, año en el que Liga terminó conquistando por primera y única vez la Copa Libertadores.

¿Cuál es la estadística que ilusiona a Liga de Quito en la Copa Libertadores?

El estadístico español MisterChip destacó después del empate contra Mirassol un antecedente favorable para Liga de Quito en la competición.

“Liga de Quito jamás ha sido eliminada en la Copa Libertadores tras empatar el partido de ida fuera de casa”.

El dato adquiere relevancia después del 1-1 conseguido en Brasil, ya que los albos definirán la eliminatoria como locales en Quito.

La estadística, sin embargo, representa únicamente un antecedente histórico y no garantiza que Liga consiga la clasificación frente a Mirassol.

MIR 1-1 LDU (FT) – Liga de Quito jamás ha sido eliminada en la Copa Libertadores tras empatar el partido de ida fuera de casa:



2007: superó a Tacuary en primera ronda

2008: eliminó a San Lorenzo por penaltis en cuartos

2008: avanzó ante América por el gol de visitante en… — MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) August 14, 2026

¿Qué pasó con Liga de Quito en situaciones similares en la Libertadores?

Según los antecedentes proporcionados, Liga de Quito ya afrontó anteriormente eliminatorias de Copa Libertadores después de empatar el encuentro de ida como visitante y consiguió avanzar.

Uno de esos casos ocurrió en 2007. Los albos igualaron fuera de casa frente a Tacuary y posteriormente consiguieron la clasificación en Quito.

Los antecedentes más recordados, sin embargo, corresponden a la Copa Libertadores 2008.

Durante aquella campaña, Liga empató como visitante ante San Lorenzo en los cuartos de final. La eliminatoria terminó resolviéndose mediante una definición por penales, en la que el conjunto ecuatoriano consiguió avanzar.

La situación volvió a repetirse en las semifinales. Liga de Quito igualó como visitante frente al América de México y posteriormente obtuvo el boleto a la final gracias al criterio del gol de visitante, que estaba vigente en aquella edición.

¿Qué relación tiene este antecedente con la Copa Libertadores 2008?

Los empates como visitante frente a San Lorenzo y América de México formaron parte del camino de Liga hacia el mayor título internacional de su historia.

Después de superar esas dos eliminatorias, el conjunto universitario enfrentó a Fluminense en la final de la Copa Libertadores 2008.

Liga terminó conquistando el torneo y se convirtió en el primer y único club ecuatoriano en ganar la Copa Libertadores.

Por ese motivo, el dato compartido por MisterChip después del empate frente a Mirassol generó comparaciones entre la actual campaña y la de 2008.

Cientos de aficionados reaccionaron en redes sociales recordando aquella edición y expresando su expectativa de que el antecedente vuelva a resultar favorable para los albos.

¿Cuándo juegan Liga de Quito vs. Mirassol por la vuelta de los octavos?

Liga de Quito y Mirassol definirán su clasificación a los cuartos de final de la Copa Libertadores 2026 el jueves 20 de agosto.

El encuentro se disputará en el estadio Rodrigo Paz Delgado y comenzará a las 17:00, hora de Ecuador.