¿Cómo está Liga de Quito en la clasificación al Mundial de Clubes 2029?

La participación de Liga de Quito en la Copa Libertadores tiene una importancia que va más allá de la posibilidad de conquistar otro título continental. Los resultados que consiga el conjunto albo durante esta edición también pueden influir en sus opciones de disputar el Mundial de Clubes 2029.

El empate 1-1 frente a Mirassol en Brasil, por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores 2026, permitió a Liga continuar sumando unidades en el ranking que se utilizará para determinar parte de los clasificados sudamericanos al torneo.

Actualmente, Liga de Quito ocupa el tercer lugar de la clasificación, con 54 puntos. De mantenerse las condiciones señaladas para la distribución de cupos, los albos estarían en posición de clasificación al Mundial de Clubes.

Sin embargo, todavía quedan las ediciones de 2027 y 2028 de las competiciones continentales, por lo que la tabla puede cambiar considerablemente antes de que se definan todos los clasificados.

¿Cómo se clasifica al Mundial de Clubes 2029 por Sudamérica?

El ciclo de clasificación para el Mundial de Clubes 2029 contempla los resultados obtenidos en las competiciones continentales entre 2025 y 2028.

Según el sistema descrito en la información proporcionada, los campeones de la Copa Libertadores durante ese período obtienen un boleto directo al torneo.

Los cupos que correspondan al ranking se determinan mediante un coeficiente acumulado que premia el rendimiento de los clubes durante las cuatro temporadas.

Si un mismo equipo conquista más de una edición de la Libertadores dentro del ciclo clasificatorio, los lugares restantes se redistribuyen mediante ese ranking.

Esto hace que los resultados de Liga de Quito en cada edición de la Copa Libertadores puedan ser determinantes incluso si el conjunto ecuatoriano no consigue el título.

¿En qué puesto está Liga de Quito rumbo al Mundial de Clubes 2029?

Liga de Quito ocupa actualmente el tercer lugar del ranking sudamericano presentado en esta nota, con 54 puntos.

Flamengo encabeza la clasificación con 68 unidades. El conjunto brasileño ya tiene asegurado su boleto al Mundial de Clubes por haber conquistado la Copa Libertadores, según los datos proporcionados.

Palmeiras aparece inmediatamente después con 64 puntos y Liga completa los tres primeros lugares con 54.

Más atrás están Estudiantes de La Plata, con 44; Racing, con 35; Cerro Porteño, con 34; e Independiente del Valle, con 30.

Peñarol suma 26 puntos, São Paulo tiene 25 y Vélez Sarsfield registra 24.

De esta manera, Liga aparece como el club ecuatoriano mejor ubicado en la clasificación proporcionada, con una diferencia de 24 puntos sobre Independiente del Valle.

¿Cuántos puntos tiene Liga de Quito en el ranking al Mundial de Clubes?

Liga acumula 54 puntos entre sus participaciones en las Copas Libertadores de 2025 y 2026.

De ese total, 35 unidades corresponden a su campaña de 2025 y otras 19 a su participación en 2026.

El puntaje de la actual temporada todavía puede aumentar dependiendo de lo que consiga el equipo dirigido por Gustavo Álvarez en la Copa Libertadores.

Liga empató 1-1 como visitante frente a Mirassol en el partido de ida de los octavos de final y definirá la eliminatoria en Quito.

Según el sistema de puntuación proporcionado, avanzar a los cuartos de final representaría tres unidades adicionales para el ranking. A ellas podrían añadirse los puntos obtenidos por resultados deportivos en los siguientes encuentros.

¿Cómo se suman puntos para clasificar al Mundial de Clubes 2029?

El sistema de puntuación presentado para elaborar el ranking contempla diferentes formas de acumular unidades durante la Copa Libertadores.

Los equipos reciben tres puntos por disputar la fase de grupos, tres por cada victoria y uno por cada empate.

Además, avanzar a una nueva instancia entrega tres puntos adicionales. Ese criterio se aplica al acceso a octavos de final, cuartos, semifinales y final.

¿Qué necesita Liga de Quito para acercarse al Mundial de Clubes 2029?

Liga todavía se encuentra en una etapa temprana del proceso clasificatorio, debido a que el período considerado se extiende hasta 2028.

Por ahora, sus 54 puntos le permiten ocupar el tercer lugar de la tabla proporcionada y ser el equipo ecuatoriano mejor posicionado.

Una clasificación ante Mirassol permitiría incrementar su puntaje en 2026 y continuar acumulando unidades en caso de avanzar más rondas o conseguir victorias y empates.

La posición actual, por lo tanto, coloca a Liga en carrera por un boleto, pero todavía no representa una clasificación asegurada al Mundial de Clubes 2029.

Ranking sudamericano rumbo al Mundial de Clubes 2029