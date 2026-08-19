Liga de Quito busca eliminar a Mirassol y avanzar a cuartos de final de la Copa Libertadores

Liga de Quito y Mirassol volverán a encontrarse en una Copa Libertadores 2026 en la que ya se enfrentaron tres veces y mantienen un historial equilibrado. El cuarto duelo tendrá una diferencia fundamental: uno de los dos quedará eliminado.

Este jueves 20 de agosto, los albos recibirán al conjunto brasileño en el estadio Rodrigo Paz Delgado para definir su clasificación a los cuartos de final del torneo continental.

La serie llega igualada después del 1-1 conseguido por Liga de Quito en Brasil. Por ello, el equipo dirigido por Gustavo Álvarez necesita ganar en Quito para asegurar su clasificación sin depender de una definición por penales.

¿Cómo llega Liga de Quito al partido contra Mirassol?

Liga de Quito afrontará la revancha después de conseguir un empate 1-1 como visitante en el partido de ida de los octavos de final.

Carlos Eduardo abrió el marcador para Mirassol en Brasil, mientras que Michael Estrada convirtió el empate para el conjunto ecuatoriano.

La igualdad mantuvo completamente abierta una serie entre dos clubes que ya se conocen bien.

El encuentro de este jueves será el cuarto enfrentamiento entre Liga y Mirassol solamente en la presente edición de la Copa Libertadores.

Durante la fase de grupos, el conjunto brasileño se impuso 2-0 como local.

Liga respondió posteriormente con el mismo resultado en el estadio Rodrigo Paz Delgado, con goles de Yerlin Quiñónez y José Quintero.

El tercer antecedente fue precisamente el 1-1 de la semana pasada. Así, antes de la revancha, cada equipo suma una victoria y también registran un empate en sus enfrentamientos de 2026.

¿Cuántos goles lleva Michael Estrada desde la llegada de Gustavo Álvarez?

Michael Estrada llegará a la revancha como uno de los principales argumentos ofensivos de la ‘U’.

El delantero ecuatoriano registra ocho goles en apenas cinco partidos desde que Gustavo Álvarez asumió la dirección técnica del conjunto albo.

Su rendimiento representa un cambio respecto al protagonismo que tuvo durante el ciclo anterior, dirigido por Tiago Nunes.

Estrada también fue el responsable del gol que permitió a Liga regresar de Brasil con el empate 1-1 en la ida.

El cuerpo técnico administró sus cargas pensando en la Copa Libertadores. Estrada fue uno de los futbolistas que descansaron en el último partido de Liga Pro frente a Aucas, junto con varios de los habituales titulares.

Ahora volverá a estar disponible para un partido en el que Liga necesita imponerse para conseguir directamente el boleto a los cuartos de final.

Michael Estrada celebra el empate de LDU frente a Mirassol en la Copa Libertadores.

¿Cómo llega Mirassol?

Mirassol llegará a Quito en medio de un complicado momento en el campeonato brasileño. El equipo dirigido por Rafael Guanaes ocupa la decimoséptima posición del Brasileirão, dentro de los puestos de descenso, con 23 puntos después de 22 jornadas.

Su último resultado antes de viajar a Ecuador tampoco fue favorable.

Mirassol perdió 5-1 frente a Flamengo durante el fin de semana previo al encuentro de Copa Libertadores.

A esas dificultades se suma una ausencia en defensa. Lucas Oliveira no podrá disputar la revancha debido a una suspensión.

¿Qué necesita LDU para clasificar ante Mirassol?

El empate 1-1 del partido de ida significa que ninguno de los equipos tiene ventaja en el marcador global antes de la revancha.

Liga de Quito avanzará directamente a los cuartos de final si derrota a Mirassol en el estadio Rodrigo Paz Delgado.

Mirassol conseguirá la clasificación si gana en Quito.

Si el marcador global continúa igualado después del tiempo reglamentario, la forma de definición deberá regirse por el reglamento vigente de la Copa Libertadores 2026.

¿A qué hora juegan Liga de Quito vs. Mirassol por Copa Libertadores?

Liga Deportiva Universitaria y Mirassol jugarán este jueves 20 de agosto por la vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores 2026.

El encuentro comenzará a las 17:00, hora de Ecuador, en el estadio Rodrigo Paz Delgado de Quito.