🔴(En vivo) Liga de Quito vs. Palmeiras en los cuartos de Copa Libertadores

Fecha de publicación: 16 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 16 de septiembre de 2026

Liga de Quito y Palmeiras se enfrentan por los cuartos de final de la Copa Libertadores de América en su partido de vuelta durante este miércoles 16 de septiembre del 2026 desde las 17:00. El combinado ecuatoriano e iguala por 1-1 como local tras haber perdido por 1-0 en Brasil.

El partido de ida entre Liga de Quito y Palmeiras en la Copa Libertadores

Liga de Quito empezó su trajín en la Copa Libertadores desde la fase de grupos, tras haberse coronado subcampeón en el 2025. En aquella llave, la escuadra ingresó en primer puesto, por encima de Mirassol, Lanús y Always Ready.

Para los octavos de final, Mirassol volvió a ser el rival y los universitarios pasaron desde los penales. En la ida en Brasil igualaron por 1-1 y en la vuelta lo hicieron sin goles, de forma que avanzó por 5-4, gracias a un lanzamiento atajado por Gonzalo Valle.

En el primer choque entre la escuadra universitaria y el ‘Verdao’ se llevó a cabo en Sao Paulo, en el Allianz Parque. Allí, el equipo que dirige Gustavo Álvarez cayó por un marcador de 1-0 tras un gol de Agustín Giay a los 26 minutos de juego.

Liga de Quito llega con un solo triunfo en sus últimos cinco partidos

Liga de Quito solo ha ganado en una oportunidad dentro de sus últimos cinco compromisos. El único triufo fue frente a Técnico Universitario por 3-1, sin embargo, sacó dos empates ante Mushuc Runa y Deportivo Cuenca. Las derrotas fueron la citada frente a Palmeiras y otra contra Guayaquil City.

Los albos recibirán a sus rivales en el Estadio Rodrigo Paz Delgado, donde, a pesar de su presente, cuentan con un historial favorable frente al ‘Verdao’. En las dos oportunidades que los brasileros han visitado ‘Casa Blanca’, la ‘U’ ha vencido.

La primera vez que el cuadro de Sao Paulo jugó en el reducto azucena fue en 2009 y los locales vencieron por 3-2. El más reciente choque fue en 2025, por las semifinales del torneo; Liga de Quito venció allí en la ida por 3-0, sin embargo, cayó por 4-0 en la vuelta y se eliminó.

Alineaciones de Liga de Quito y Palmeiras

Liga de Quito: Gonzalo Valle (arquero); Marcelo Weingandt, Richard Mina, Ricardo Adé, Luis Segovia (defensas); Sebastián González, Juan Rodríguez, Lucas Rodríguez (volantes), Janner Corozo, Michael Estrada, Yerlin Quiñónez (delantero).

Palmeiras: Carlos Miguel (arquero); Agustín Giay, Alexander Barboza, Bruno Fuchs, Murilo (defensas); Lucas Evangelista, Marlon Freitas, Joaquín Piquerez, Andreas Pereira; Manuel López, Jhon Arias (delanteros).