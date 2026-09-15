Liga de Quito se aferra a estas estadísticas para seguir en la Libertadores

Fecha de publicación: 15 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 15 de septiembre de 2026

Liga de Quito recibirá este miércoles 16 de septiembre de 2026 a Palmeiras por la revancha de los cuartos de final de la Copa Libertadores. Los universitarios se aferran a su localía para revertir el 1-0 de la ida.

Liga de Quito se fortalece en casa

Liga de Quito y Palmeiras se medirán desde las 17:00 en el Estadio Rodrigo Paz para definir a uno de los semifinalistas de la Libertadores. Para los albos será el partido 68 en su casa inaugurada en 1997.

El primer juego se remonta al domingo 21 de febrero de 1999 por el grupo cinco. Ganaron por 4-1 con tantos del colombiano Ricardo Pérez (2), Ezequiel Maggiolo y Néicer Reasco. El equipo visitante anotó un gol gracias a Ángel Fernández.

El primer empate se registró el miércoles 11 de mayo de 2005 ante Danubio por 1-1. Para los ecuatorianos anotó Edison Méndez y para los uruguayos Ignacio Risso, que en 2003 fue parte del plantel campeón del torneo ecuatoriano.

La primera derrota fue el martes 22 de febrero de 2000 ante Olimpia, que se llevó los tres puntos al imponerse 0-1 con el solitario tanto de Víctor Quintana, cuya carrera también se desarrolló en Portugal y Brasil.

Liga domina en su casa

En los 67 duelos previos logró 47 victorias (no se toman en cuenta tandas de penales), nueve empates y 11 derrotas, alcanzando el 79,3 % de puntos disputados en su temida casa ubicada en la capital de Ecuador.

En cuanto a goles, anotaron 150 y recibieron 55 para tener un gol diferencia positivo de 95, otro dato que hace temblar a sus rivales cuando tienen que visitar la altura quiteña.

Estas cifras, sumado a que en 32 compromisos no recibieron goles y que el ‘verdao’ perdió en sus dos visitas previas en este escenario, alimentan la ilusión del mundo de LDU para alcanzar por segundo año consecutivo su clasificación para las semifinales.

Los 67 partidos de Liga en su ‘Casa Blanca’

Edición Resultado Rival 1999 4-1 Emelec 1999 3-1 Jorge Wilstermann 1999 1-0 Blooming 1999 1-0 River Plate 2000 0-1 Olimpia 2000 0-2 Corinthians 2000 2-2 América de México 2004 3-0 Alianza Lima 2004 3-0 Sao Paulo 2004 5-1 Cobreloa 2004 4-2 Santos 2005 1-0 Bolívar 2005 2-1 Santos 2005 1-1 Danubio 2005 2-1 River Plate 2006 1-3 Vélez 2006 5-0 Rocha 2006 4-0 Universitario 2006 4-0 Atlético Nacional 2006 2-1 Inter 2007 3-0 Tacuary 2007 3-1 Colo-Colo 2007 1-1 River Plate 2007 3-1 Caracas 2008 0-0 Fluminense 2008 2-0 Libertad 2008 6-1 Arsenal 2008 2-0 Estudiantes (LP) 2008 1-1 San Lorenzo 2008 0-0 América de México 2008 4-2 Fluminense 2009 3-2 Palmeiras 2009 1-1 Colo-Colo 2009 2-3 Sport Recife 2011 3-0 Independiente de Avellaneda 2011 5-0 Peñarol 2011 2-0 Godoy Cruz 2011 0-2 Vélez 2013 1-0 Gremio 2016 2-0 San Lorenzo 2016 1-2 Toluca 2016 2-3 Gremio 2019 2-0 Peñarol 2019 2-1 Flamengo 2019 4-0 San José 2019 3-1 Olimpia 2019 0-3 Boca 2020 3-0 River Plate 2020 4-2 Sao Paulo 2020 4-0 Deportivo Binacional 2020 1-2 Santos 2021 3-1 Vélez 2021 2-3 Flamengo 2021 5-2 Unión La Calera 2024 1-0 Botafogo 2024 0-1 Junior 2024 2-0 Universitario 2025 2-0 Deportivo Táchira 2025 0-0 Flamengo 2025 3-0 Central Córdoba 2025 2-0 Botafogo 2025 2-0 Sao Paulo 2025 3-0 Palmeiras 2026 2-0 Mirassol 2026 2-0 Lanús 2026 3-2 Always Ready 2026 0-0 Mirassol

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