Liga de Quito se aferra a estas estadísticas para seguir en la Libertadores

Liga de Quito enfrentará por tercera vez a Palmeiras en el estadio Rodrigo Paz.

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Liga de Quito recibirá este miércoles 16 de septiembre de 2026 a Palmeiras por la revancha de los cuartos de final de la Copa Libertadores. Los universitarios se aferran a su localía para revertir el 1-0 de la ida.

Liga de Quito se fortalece en casa

Liga de Quito y Palmeiras se medirán desde las 17:00 en el Estadio Rodrigo Paz para definir a uno de los semifinalistas de la Libertadores. Para los albos será el partido 68 en su casa inaugurada en 1997.

El primer juego se remonta al domingo 21 de febrero de 1999 por el grupo cinco. Ganaron por 4-1 con tantos del colombiano Ricardo Pérez (2), Ezequiel Maggiolo y Néicer Reasco. El equipo visitante anotó un gol gracias a Ángel Fernández.

El primer empate se registró el miércoles 11 de mayo de 2005 ante Danubio por 1-1. Para los ecuatorianos anotó Edison Méndez y para los uruguayos Ignacio Risso, que en 2003 fue parte del plantel campeón del torneo ecuatoriano.

La primera derrota fue el martes 22 de febrero de 2000 ante Olimpia, que se llevó los tres puntos al imponerse 0-1 con el solitario tanto de Víctor Quintana, cuya carrera también se desarrolló en Portugal y Brasil.

Liga domina en su casa

En los 67 duelos previos logró 47 victorias (no se toman en cuenta tandas de penales), nueve empates y 11 derrotas, alcanzando el 79,3 % de puntos disputados en su temida casa ubicada en la capital de Ecuador.

En cuanto a goles, anotaron 150 y recibieron 55 para tener un gol diferencia positivo de 95, otro dato que hace temblar a sus rivales cuando tienen que visitar la altura quiteña.

Estas cifras, sumado a que en 32 compromisos no recibieron goles y que el ‘verdao’ perdió en sus dos visitas previas en este escenario, alimentan la ilusión del mundo de LDU para alcanzar por segundo año consecutivo su clasificación para las semifinales.

Los 67 partidos de Liga en su ‘Casa Blanca’

EdiciónResultadoRival
19994-1Emelec
19993-1Jorge Wilstermann
19991-0Blooming
19991-0River Plate
20000-1Olimpia
20000-2Corinthians
20002-2América de México
20043-0Alianza Lima
20043-0Sao Paulo
20045-1Cobreloa
20044-2Santos
20051-0Bolívar
20052-1Santos
20051-1Danubio
20052-1River Plate
20061-3Vélez
20065-0Rocha
20064-0Universitario
20064-0Atlético Nacional
20062-1Inter
20073-0Tacuary
20073-1Colo-Colo
20071-1River Plate
20073-1Caracas
20080-0Fluminense
20082-0Libertad
20086-1Arsenal
20082-0Estudiantes (LP)
20081-1San Lorenzo
20080-0América de México
20084-2Fluminense
20093-2Palmeiras
20091-1Colo-Colo
20092-3Sport Recife
20113-0Independiente de Avellaneda
20115-0Peñarol
20112-0Godoy Cruz
20110-2Vélez
20131-0Gremio
20162-0San Lorenzo
20161-2Toluca
20162-3Gremio
20192-0Peñarol
20192-1Flamengo
20194-0San José
20193-1Olimpia
20190-3Boca
20203-0River Plate
20204-2Sao Paulo
20204-0Deportivo Binacional
20201-2Santos
20213-1Vélez
20212-3Flamengo
20215-2Unión La Calera
20241-0Botafogo
20240-1Junior
20242-0Universitario
20252-0Deportivo Táchira
20250-0Flamengo
20253-0Central Córdoba
20252-0Botafogo
20252-0Sao Paulo
20253-0Palmeiras
20262-0Mirassol
20262-0Lanús
20263-2Always Ready
20260-0Mirassol

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