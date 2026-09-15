Liga de Quito se aferra a estas estadísticas para seguir en la Libertadores

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Liga de Quito recibirá este miércoles 16 de septiembre de 2026 a Palmeiras por la revancha de los cuartos de final de la Copa Libertadores. Los universitarios se aferran a su localía para revertir el 1-0 de la ida.
Liga de Quito y Palmeiras se medirán desde las 17:00 en el Estadio Rodrigo Paz para definir a uno de los semifinalistas de la Libertadores. Para los albos será el partido 68 en su casa inaugurada en 1997.
El primer juego se remonta al domingo 21 de febrero de 1999 por el grupo cinco. Ganaron por 4-1 con tantos del colombiano Ricardo Pérez (2), Ezequiel Maggiolo y Néicer Reasco. El equipo visitante anotó un gol gracias a Ángel Fernández.
El primer empate se registró el miércoles 11 de mayo de 2005 ante Danubio por 1-1. Para los ecuatorianos anotó Edison Méndez y para los uruguayos Ignacio Risso, que en 2003 fue parte del plantel campeón del torneo ecuatoriano.
La primera derrota fue el martes 22 de febrero de 2000 ante Olimpia, que se llevó los tres puntos al imponerse 0-1 con el solitario tanto de Víctor Quintana, cuya carrera también se desarrolló en Portugal y Brasil.
En los 67 duelos previos logró 47 victorias (no se toman en cuenta tandas de penales), nueve empates y 11 derrotas, alcanzando el 79,3 % de puntos disputados en su temida casa ubicada en la capital de Ecuador.
En cuanto a goles, anotaron 150 y recibieron 55 para tener un gol diferencia positivo de 95, otro dato que hace temblar a sus rivales cuando tienen que visitar la altura quiteña.
Estas cifras, sumado a que en 32 compromisos no recibieron goles y que el ‘verdao’ perdió en sus dos visitas previas en este escenario, alimentan la ilusión del mundo de LDU para alcanzar por segundo año consecutivo su clasificación para las semifinales.
|Edición
|Resultado
|Rival
|1999
|4-1
|Emelec
|1999
|3-1
|Jorge Wilstermann
|1999
|1-0
|Blooming
|1999
|1-0
|River Plate
|2000
|0-1
|Olimpia
|2000
|0-2
|Corinthians
|2000
|2-2
|América de México
|2004
|3-0
|Alianza Lima
|2004
|3-0
|Sao Paulo
|2004
|5-1
|Cobreloa
|2004
|4-2
|Santos
|2005
|1-0
|Bolívar
|2005
|2-1
|Santos
|2005
|1-1
|Danubio
|2005
|2-1
|River Plate
|2006
|1-3
|Vélez
|2006
|5-0
|Rocha
|2006
|4-0
|Universitario
|2006
|4-0
|Atlético Nacional
|2006
|2-1
|Inter
|2007
|3-0
|Tacuary
|2007
|3-1
|Colo-Colo
|2007
|1-1
|River Plate
|2007
|3-1
|Caracas
|2008
|0-0
|Fluminense
|2008
|2-0
|Libertad
|2008
|6-1
|Arsenal
|2008
|2-0
|Estudiantes (LP)
|2008
|1-1
|San Lorenzo
|2008
|0-0
|América de México
|2008
|4-2
|Fluminense
|2009
|3-2
|Palmeiras
|2009
|1-1
|Colo-Colo
|2009
|2-3
|Sport Recife
|2011
|3-0
|Independiente de Avellaneda
|2011
|5-0
|Peñarol
|2011
|2-0
|Godoy Cruz
|2011
|0-2
|Vélez
|2013
|1-0
|Gremio
|2016
|2-0
|San Lorenzo
|2016
|1-2
|Toluca
|2016
|2-3
|Gremio
|2019
|2-0
|Peñarol
|2019
|2-1
|Flamengo
|2019
|4-0
|San José
|2019
|3-1
|Olimpia
|2019
|0-3
|Boca
|2020
|3-0
|River Plate
|2020
|4-2
|Sao Paulo
|2020
|4-0
|Deportivo Binacional
|2020
|1-2
|Santos
|2021
|3-1
|Vélez
|2021
|2-3
|Flamengo
|2021
|5-2
|Unión La Calera
|2024
|1-0
|Botafogo
|2024
|0-1
|Junior
|2024
|2-0
|Universitario
|2025
|2-0
|Deportivo Táchira
|2025
|0-0
|Flamengo
|2025
|3-0
|Central Córdoba
|2025
|2-0
|Botafogo
|2025
|2-0
|Sao Paulo
|2025
|3-0
|Palmeiras
|2026
|2-0
|Mirassol
|2026
|2-0
|Lanús
|2026
|3-2
|Always Ready
|2026
|0-0
|Mirassol