Liga de Quito cayó por la mínima ante Palmeiras y sigue viva en la Libertadores

Fecha de publicación: 9 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 9 de septiembre de 2026

Liga de Quito cayó este miércoles 9 de septiembre de 2026 por 1-0 ante Palmeiras de Brasil por la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores, con lo que dejó abierta la serie que se definirá en siete días en la capital de Ecuador.

Liga de Quito cayó de pie en Brasil

Liga de Quito, al mando del argentino Gustavo Álvarez, saltó al césped del Allianz Parque para hacer frente a Palmeiras, su verdugo en las semifinales de la edición anterior de la Libertadores.

El argentino puso en el arco al buen portero Gonzalo Valle. En la defensa estuvieron Ricardo Adé, Luis Segovia, Gian Franco Allala y Marcelo Weigandt. Los volantes de marca fueron el peruano Jesús Pretell y el chileno Fernando Cornejo.

Delante de ellos se ubicaron Yerlin Quiñónez por izquierda, Janner Corozo por derecha y el argentino Lucas Rodríguez por el centro. El ataque estuvo comandado por Michael Estrada, autor de 11 goles entre LigaPro, Copa Ecuador y Libertadores.

El ‘Verdão’ dominó las acciones del juego desde el inicio del mismo. A los 27 minutos, el lateral derecho argentino Agustín Giay abrió el marcador con un certero golpe de cabeza que venció a Valle con drama.

La jugada la inició por la banda izquierda Vitor Roque. El atacante se desmarcó de Allala y aprovechó un doble error de Adé que, en su intento de despejar el balón, quedó en el camino sin poder interponerse en el potente remate del brasileño.

El rebote cayó en la cabeza de Giay, cuyo remate pegó en el horizontal antes de ingresar por completo al arco del ‘Rey de Copas‘ ecuatoriano, desatando el festejo desaforado de sus compañeros en la cancha y de los miles de hinchas en las gradas.

La revancha entre Liga de Quito y Palmeiras está programada para el próximo miércoles 16 en el Estadio Rodrigo Paz desde las 17:00. La última visita del conjunto brasileño se cerró con una estrepitosa goleada de 3-0.

¡¡PERO CLARO, AGUSTÍN!! Giay siguió la jugada a la perfección, capturó el rebote tras el remate de Vitor Roque y, de cabeza, marcó el primero de Palmeiras sobre Liga de Quito.



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