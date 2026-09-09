A qué hora juega Liga de Quito hoy ante Palmeiras por la Copa Libertadores

Fecha de publicación: 9 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 9 de septiembre de 2026

Liga de Quito buscará conseguir un resultado favorable ante Palmeiras en el partido de ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores, este miércoles 9 de septiembre de 2026. El juego se disputará en el Allianz Parque de São Paulo. ¿A qué hora juega Liga de Quito hoy?

Liga de Quito busca revancha ante Palmeiras

El enfrentamiento tendrá un ingrediente especial por el antecedente entre ambos equipos en la Copa Libertadores 2025. En aquella semifinal, Liga de Quito consiguió una contundente victoria por 3-0 en Quito, pero Palmeiras reaccionó en São Paulo y ganó 4-0, resultado que le permitió avanzar a la final.

Esta vez, el orden de los partidos será diferente. Liga disputará primero el encuentro como visitante y cerrará la serie en Quito, una condición que el equipo ecuatoriano espera aprovechar.

El conjunto dirigido por Gustavo Álvarez llega después de vencer 3-1 a Técnico Universitario, resultado que también le permitió asegurar su clasificación al hexagonal final de la Liga Pro. En los octavos de final de la Libertadores, Liga eliminó a Mirassol mediante penales.

¿A qué hora juega Liga de Quito hoy?

Liga de Quito enfrentará a Palmeiras desde las 17:00 de Ecuador. El partido podrá verse a través de Disney+.

El equipo brasileño llega con algunas dudas luego de empatar 0-0 ante Botafogo y perder el liderato del Campeonato Brasileño frente a Flamengo.

Además, Abel Ferreira no podrá contar con Ramón Sosa, Paulinho y Jefté, quienes están lesionados. Andreas Pereira cumplirá su segundo partido de suspensión, mientras que Jhon Arias apunta a estar disponible.

Liga de Quito, en cambio, llega sin jugadores lesionados ni suspendidos y buscará aprovechar esa situación para obtener un resultado positivo en Brasil.

El plantel albo ya se encuentra en São Paulo para afrontar uno de los partidos más importantes de su temporada. La serie se definirá en Quito, donde Liga intentará conseguir su clasificación a las semifinales de la Copa Libertadores.