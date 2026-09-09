Liga de Quito confirma su alineación para enfrentar a Palmeiras por la Libertadores

Fecha de publicación: 9 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 9 de septiembre de 2026

Liga de Quito visita al Palmeiras en el partido de ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores, este miércoles 9 de septiembre de 2026. El encuentro se disputará en el Allianz Parque de São Paulo, donde el técnico Gustavo Álvarez confirmó el 11 titular del conjunto albo.

El equipo universitario afrontará el compromiso como visitante y buscará tomar ventaja en una serie que se definirá en Quito. La plantilla llega con confianza después de vencer 3-1 a Técnico Universitario, resultado que también le permitió asegurar su clasificación al hexagonal final de la Liga Pro.

Liga de Quito busca revancha ante Palmeiras

El duelo tendrá un antecedente reciente que añade expectativa a la serie. En las semifinales de la Copa Libertadores 2025, Liga de Quito derrotó 3-0 a Palmeiras en Quito. Sin embargo, el conjunto brasileño remontó la eliminatoria en São Paulo con una victoria 4-0 y avanzó a la final.

Esta vez, los albos jugarán primero como visitantes y cerrarán la serie en Quito. Liga también llega después de eliminar a Mirassol en los octavos de final mediante penales.

¿A qué hora juega Liga de Quito hoy?

El partido entre Liga de Quito y Palmeiras comenzará a las 17:00 de Ecuador y podrá verse a través de Disney+.

Palmeiras llega después de empatar 0-0 ante Botafogo y perder el liderato del Campeonato Brasileño frente a Flamengo. Abel Ferreira tampoco podrá contar con Ramón Sosa, Paulinho y Jefté, lesionados. Andreas Pereira cumplirá su segundo partido de suspensión, mientras Jhon Arias apunta a estar disponible.

Liga, por su parte, llega sin jugadores lesionados ni suspendidos.

La alineación de Liga de Quito ante Palmeiras

Gustavo Álvarez definió a sus 11 titulares para el partido de ida de los cuartos de final. La alineación de Liga de Quito será:

Gonzalo Valle

Marcelo Weigandt

Ricardo Adé

Gian Allala

Luis Segovia

Yerlin Quiñónez

Jesús Pretell

Lucas Rodríguez

Fernando Cornejo

Janner Corozo

Michael Estrada

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