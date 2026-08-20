Liga de Quito logró un hecho histórico tras clasificar a los cuartos de final de la Libertadores

Liga de Quito continúa fortaleciendo una de las etapas más destacadas de su historia reciente en torneos internacionales. La clasificación ante Mirassol volvió a colocar al conjunto albo entre los protagonistas de la Copa Libertadores y dejó, además, un registro que nunca había conseguido.

El equipo dirigido por Gustavo Álvarez avanzó a los cuartos de final de la Copa Libertadores 2026 después de eliminar a Mirassol en una definición por penales.

Con esta clasificación, Liga se instaló por segundo año consecutivo entre los ocho mejores equipos de Sudamérica, después de haber alcanzado las semifinales en 2025.

¿Qué hecho histórico consiguió Liga de Quito en la Libertadores?

Según destacó el estadístico español MisterChip, esta es la primera vez que Liga de Quito alcanza los cuartos de final de la Copa Libertadores en dos ediciones consecutivas.

El conjunto universitario había llegado a esta instancia en distintas temporadas, pero nunca lo había conseguido en años seguidos bajo el formato que contempla una ronda de cuartos de final.

El registro adquiere mayor relevancia por la historia internacional del club. Liga de Quito es el único equipo ecuatoriano que ha conquistado la Copa Libertadores, después del título conseguido en 2008.

Además, la clasificación prolonga el buen momento continental del equipo, que en 2025 llegó hasta las semifinales y ahora tendrá nuevamente la oportunidad de meterse entre los cuatro mejores.

¿Cuántas veces Liga de Quito llegó a cuartos de final de la Copa Libertadores?

La ‘U’ alcanzó los cuartos de final o una instancia superior de la Copa Libertadores en cinco ocasiones desde 2006.

La primera de este período ocurrió en 2006, cuando su participación terminó precisamente en los cuartos de final.

Dos años después llegó la campaña más importante de su historia. En 2008, Liga superó esta instancia y posteriormente se proclamó campeón de la Copa Libertadores.

El conjunto albo regresó a los cuartos en 2019, mientras que en 2025 consiguió avanzar hasta las semifinales.

La clasificación de 2026 representa su quinta presencia entre los ocho mejores durante este período y la primera conseguida inmediatamente después de haberlo logrado en la edición anterior.

¿Qué equipo ecuatoriano llegó más veces a cuartos de final en los últimos años?

De las últimas 10 ocasiones en las que un equipo ecuatoriano alcanzó los cuartos de final o una instancia superior de la Copa Libertadores, cinco corresponden al ‘Rey de Copas’.

Las campañas albas consideradas en este registro son 2006, 2008, 2019, 2025 y 2026.

Las otras cinco se reparten entre Barcelona SC, Emelec e Independiente del Valle.

Barcelona SC aparece en tres ocasiones. En 1998 alcanzó la final y terminó como subcampeón, mientras que en 2017 y 2021 llegó hasta las semifinales.

Emelec disputó los cuartos de final en 2015.

Finalmente, Independiente del Valle alcanzó esta instancia en 2016 y prolongó aquella campaña hasta la final, en la que terminó como subcampeón.

Así, Liga de Quito concentra cinco de estas 10 presencias ecuatorianas entre los ocho mejores del continente.

¿Por qué no cuentan las semifinales de Liga de Quito de 1975 y 1976?

Liga de Quito también disputó las semifinales de la Copa Libertadores en 1975 y 1976, pero aquellas ediciones se jugaron bajo un sistema diferente al actual.

En ese formato no existían los cuartos de final como una eliminatoria directa. Los clubes disputaban una primera fase de grupos y los clasificados avanzaban a una segunda ronda, también organizada mediante grupos.

Los ganadores de esa segunda etapa obtenían la clasificación a la final.

Por esta diferencia en el formato, las campañas de 1975 y 1976 no contradicen el registro señalado por MisterChip: 2025 y 2026 representan las primeras ediciones consecutivas en las que Liga disputa los cuartos de final de la Copa Libertadores.

¿Quién será el próximo rival de Liga de Quito en la Libertadores?

Después de eliminar a Mirassol, Liga de Quito enfrentará a Palmeiras en los cuartos de final de la ‘Gloria Eterna’.

El enfrentamiento tendrá un antecedente reciente para el conjunto ecuatoriano.

Palmeiras fue precisamente el rival que eliminó a Liga de Quito en las semifinales de la opa Libertadores 2025.