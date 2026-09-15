La Liga Pro definió el calendario de los hexagonales y el cuadrangular 2026

Fecha de publicación: 15 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 15 de septiembre de 2026

La Liga Pro cerró la primera fase de todos contra todos la noche del lunes 14 de septiembre de 2026 con la victoria 2-1 de Universidad Católica sobre Orense. Esto definió la ubicación y el calendario de los equipos con los que empezarán los dos hexagonales y el cuadrangular final.

La Liga Pro a punto de tener un prematuro campeón

Independiente del Valle fue el dominador absoluto de la primera parte de la Liga Pro. En las 30 fechas logró 74 puntos respaldados por una avasalladora campaña en la que alcanzaron 24 triunfos, dos empates y apenas cuatro derrotas.

Sus escoltas son Universidad Católica y Macará con 51 unidades. Los 23 puntos de distancia hacen presagiar que IDV, siguiendo la tónica de la temporada, logre el bicampeonato en la tercera fecha del primer hexagonal.

Los ‘rayados’ empezarán esta parte final del torneo enfrentando a Barcelona SC, el sexto clasificado en la tabla, que debe tener una campaña que roce la perfección para lograr el segundo puesto, el objetivo planteado por el cuerpo técnico liderado por Pablo Trobbiani.

Además de Independiente, Católica, Macará y BSC, Aucas y Liga de Quito disputarán el primer hexagonal que reparte tres billetes para la Libertadores y tres para la fase previa de la Sudamericana del siguiente año.

El cuarto cupo para la primera fase previa de la siguiente Libertadores será para el campeón de la Copa Ecuador, el otro torneo profesional del fútbol del país, que se encuentra en la etapa de los cuartos de final.

Por su parte, el segundo equipo con más títulos en Ecuador, Emelec, disputará junto a Libertad de Loja, Leones FC y Guayaquil City el cuadrangular que otorgará otro cupo para la Sudamericana, un premio nada despreciable desde lo económico.

Seis pugnan por la categoría

Deportivo Cuenca y Delfín, campeones en 2004 y 2019, buscarán mantenerse en la primera división en la disputa del hexagonal del descenso que completarán Mushuc Runa, Orense, Técnico Universitario y Manta.

Primer hexagonal

Fecha Partido Fecha 1 · 20 de septiembre BSC vs. IDV LDU vs. U. Católica Aucas vs. Macará Fecha 2 · 11 de octubre U. Católica vs. Macará IDV vs. Aucas LDU vs. BSC Fecha 3 · 18 de octubre Macará vs. IDV BSC vs. U. Católica Aucas vs. LDU

Hexagonal del descenso

Fecha Partido Fecha 1 · 20 de septiembre D. Cuenca vs. Mushuc Runa Manta vs. Orense T. Universitario vs. Delfín Fecha 2 · 11 de octubre Delfín vs. Mushuc Runa Orense vs. D. Cuenca Manta vs. T. Universitario Fecha 3 · 18 de octubre Mushuc Runa vs. Orense D. Cuenca vs. T. Universitario Delfín vs. Manta

Cuadrangular

Fecha Partido Fecha 1 · 20 de septiembre Emelec vs. Libertad FC Guayaquil City vs. Leones FC Fecha 2 · 11 de octubre Libertad FC vs. Leones FC Guayaquil City vs. Emelec Fecha 3 · 18 de octubre Libertad FC vs. Guayaquil City Leones FC vs. Emelec

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