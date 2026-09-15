La Liga Pro definió el calendario de los hexagonales y el cuadrangular 2026

La Liga Pro reparte seis cupos a torneos internacionales del siguiente año.

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La Liga Pro cerró la primera fase de todos contra todos la noche del lunes 14 de septiembre de 2026 con la victoria 2-1 de Universidad Católica sobre Orense. Esto definió la ubicación y el calendario de los equipos con los que empezarán los dos hexagonales y el cuadrangular final.

La Liga Pro a punto de tener un prematuro campeón

Independiente del Valle fue el dominador absoluto de la primera parte de la Liga Pro. En las 30 fechas logró 74 puntos respaldados por una avasalladora campaña en la que alcanzaron 24 triunfos, dos empates y apenas cuatro derrotas.

Sus escoltas son Universidad Católica y Macará con 51 unidades. Los 23 puntos de distancia hacen presagiar que IDV, siguiendo la tónica de la temporada, logre el bicampeonato en la tercera fecha del primer hexagonal.

Los ‘rayados’ empezarán esta parte final del torneo enfrentando a Barcelona SC, el sexto clasificado en la tabla, que debe tener una campaña que roce la perfección para lograr el segundo puesto, el objetivo planteado por el cuerpo técnico liderado por Pablo Trobbiani.

Además de Independiente, Católica, Macará y BSC, Aucas y Liga de Quito disputarán el primer hexagonal que reparte tres billetes para la Libertadores y tres para la fase previa de la Sudamericana del siguiente año.

El cuarto cupo para la primera fase previa de la siguiente Libertadores será para el campeón de la Copa Ecuador, el otro torneo profesional del fútbol del país, que se encuentra en la etapa de los cuartos de final.

Por su parte, el segundo equipo con más títulos en Ecuador, Emelec, disputará junto a Libertad de Loja, Leones FC y Guayaquil City el cuadrangular que otorgará otro cupo para la Sudamericana, un premio nada despreciable desde lo económico.

Seis pugnan por la categoría

Deportivo Cuenca y Delfín, campeones en 2004 y 2019, buscarán mantenerse en la primera división en la disputa del hexagonal del descenso que completarán Mushuc Runa, Orense, Técnico Universitario y Manta.

Primer hexagonal

FechaPartido
Fecha 1 · 20 de septiembreBSC vs. IDV
LDU vs. U. Católica
Aucas vs. Macará
Fecha 2 · 11 de octubreU. Católica vs. Macará
IDV vs. Aucas
LDU vs. BSC
Fecha 3 · 18 de octubreMacará vs. IDV
BSC vs. U. Católica
Aucas vs. LDU

Hexagonal del descenso

FechaPartido
Fecha 1 · 20 de septiembreD. Cuenca vs. Mushuc Runa
Manta vs. Orense
T. Universitario vs. Delfín
Fecha 2 · 11 de octubreDelfín vs. Mushuc Runa
Orense vs. D. Cuenca
Manta vs. T. Universitario
Fecha 3 · 18 de octubreMushuc Runa vs. Orense
D. Cuenca vs. T. Universitario
Delfín vs. Manta

Cuadrangular

FechaPartido
Fecha 1 · 20 de septiembreEmelec vs. Libertad FC
Guayaquil City vs. Leones FC
Fecha 2 · 11 de octubreLibertad FC vs. Leones FC
Guayaquil City vs. Emelec
Fecha 3 · 18 de octubreLibertad FC vs. Guayaquil City
Leones FC vs. Emelec

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