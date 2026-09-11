Liga de Quito sin ventaja con Wilmar Roldán como árbitro

Fecha de publicación: 11 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 11 de septiembre de 2026

Liga de Quito y Palmeiras se enfrentarán el próximo miércoles 16 de septiembre de 2026 por la revancha de los cuartos de final de la Copa Libertadores con Wilmar Roldán como árbitro. Los ecuatorianos tienen cuatro victorias y cuatro derrotas con el colombiano.

Liga de Quito fue dirigida ocho veces por Wilmar Roldán

Liga de Quito enfrentará a Palmeiras con la obligación de ganar con un gol de diferencia para enviar la serie a los lanzamientos penales o por dos para avanzar directamente a las semifinales, donde se cruzarán con el ganador de la llave entre Fluminense y Platense.

Con ese antecedente saltarán a la cancha del Estadio Rodrigo Paz bajo la conducción arbitral de Wilmar Roldán, quien dirigió a los ecuatorianos ocho veces en la Libertadores con un saldo de cuatro victorias y cuatro derrotas.

El primer juego con su conducción se remonta a la fase de grupos de la edición 2009, cuando LDU se impuso precisamente a Palmeiras 3-2 en Quito con tantos de Wálter Calderón (2) y Damián Manso. La visita anotó gracias a Willians Santana y al campeón del mundo Edmílson.

Esa tarde, Roldán amonestó con tarjeta amarilla a Calderón y Pedro Larrea en el conjunto que por esos días era el vigente campeón de la Libertadores. En el ‘Verdão’ se fueron amonestados Pierre, Maurício Ramos, Pablo Armero y Danilo.

Los universitarios dirigidos por Edgardo Bauza alinearon con José Francisco Cevallos; Jairo Campos, Norberto Araujo, Renán Calle, Paúl Ambrosi (Diego Calderón) y Néicer Reasco; Patricio Urrutia (Pedro Larrea), William Araujo y Damián Manso; Claudio Bieler y Wálter Calderón (Alfonso Obregón).

Vanderlei Luxemburgo respondió con Marcos; Danilo, Maurício Ramos (Marquinhos) y Fabinho Capixaba (Evandro); Edmílson, Pierre, Pablo Armero y Cleiton Xavier; Willians Santana (Lenny), Diego Souza y Keirrison.

El ‘Rey’ y otros partidos con Roldán

En el 2011, en la fase de grupos, goleó 5-0 a Peñarol con goles de Calderón (2), Carlos Luna, Carlos Valdez (autogol) y Hernán Barcos; y en octavos sufrió su primera derrota 0-2 ante Vélez Sarsfield con tantos de Ricardo Álvarez e Iván Bella.

En el 2013, derrotaron 1-0 a Grêmio en la fase de grupos con un gol de Carlos Feraud; y en 2019 perdieron 0-3 contra Boca en los cuartos por los tantos de Ramón Ábila, Emanuel Reynoso y Luis Caicedo (autogol).

En el 2020 se impusieron 4-2 a São Paulo en la fase de grupos con doblete de Jhojan Julio, Cristian Martínez Borja y Billy Arce; y en el 2025 cayeron 0-1 ante Botafogo por la ida de los octavos en Brasil con el acierto de Artur.

El último antecedente fue en la vuelta de las semifinales de 2025 ante Palmeiras, que terminó con un inesperado 4-0 en el Allianz Parque. En la ida, los albos golearon 3-0, por lo que sus hinchas se ilusionaron con una final que nunca llegó.

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