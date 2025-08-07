Édison Vicente Méndez es el único jugador ecuatoriano que ha sido nominado al Balón de Oro, en 2006, cuando militaba en el poderoso PSV Eindhoven de los Países Bajos. Desde entonces, ningún otro lo ha conseguido.

El nombre de Édison Méndez vuelve a tomar relevancia este jueves 7 de agosto de 2025, cuando la revista France Football dio a conocer la lista de 30 finalistas al Balón de Oro, en la que no figura ningún futbolista ecuatoriano.

Édison Méndez y los nominados de 2006

La edición número 51 del Balón de Oro se celebró en 2006. De los 50 nominados, el ganador fue el italiano Fabio Cannavaro, campeón del mundo con Italia en Alemania. Luego de esa consagración, dejó la Juventus para unirse al Real Madrid.

Su compatriota y compañero en la ‘Juve’, Gianluigi Buffon, quedó en segundo lugar con 124 votos. Cannavaro alcanzó 173, y el francés Thierry Henry, finalista de la Champions League con el Arsenal, se quedó con el tercer lugar con 121 votos.

El top 10 se completó con Ronaldinho del FC Barcelona (73), Zinedine Zidane del Real Madrid (71), Samuel Eto’o del FC Barcelona (67), Miroslav Klose del Werder Bremen (29), Didier Drogba del Chelsea (25), Andrea Pirlo del Milan (17) y Jens Lehmann del Arsenal (13).

Lionel Messi, que luego ganó nueve veces el Balón de Oro, empató en el puesto 20 con dos puntos, junto a Juninho Pernambucano del Lyon, Luca Toni de la Fiorentina, John Terry del Chelsea y Gianluca Zambrotta de la Juventus/Barcelona.

Méndez integró el grupo de 24 futbolistas que no consiguieron ningún voto. Junto a Michael Ballack (Bayern Múnich/Chelsea), Tim Cahill (Everton), Cesc Fàbregas (Arsenal), Joe Cole (Chelsea), Grégory Coupet (Lyon), Cris (Lyon), Mahamadou Diarra (Olympique de Lyon/Real Madrid), Michael Essien (Chelsea), William Gallas (Chelsea/Arsenal), Steven Gerrard (Liverpool), Ludovic Giuly (Barcelona) y Fabio Grosso (Palermo/Inter).

Se suman Claude Makélélé (Chelsea), Florent Malouda (Lyon), Juan Román Riquelme (Villarreal), Arjen Robben (Chelsea), Wayne Rooney (Manchester United), Willy Sagnol (Bayern), Bastian Schweinsteiger (Bayern), Andriy Shevchenko (Milan/Chelsea), Lilian Thuram (Juventus/Barcelona), Tiago Mendes (Lyon) y Fernando Torres (Atlético de Madrid).

¿Quién es Édison Méndez?

Édison Méndez es uno de los futbolistas más destacados en la historia del fútbol ecuatoriano. Su carrera profesional comenzó en el Deportivo Quito, pero alcanzó mayor proyección internacional tras su paso por El Nacional.

Sin embargo, su explosión llegó en el exterior, cuando fichó por el PSV Eindhoven de los Países Bajos, convirtiéndose en el primer ecuatoriano en jugar y anotar en la UEFA Champions League. Con el equipo neerlandés ganó títulos de liga y mostró su calidad como mediocampista ofensivo, con visión, potencia y buena pegada.

Además del PSV, Méndez también tuvo etapas en clubes de México, como Santos Laguna y Club Irapuato, donde reforzó su reputación como jugador versátil. Volvió a Ecuador en diferentes periodos para jugar en equipos como Liga de Quito y Emelec, siendo pieza clave en ambos.

Con Liga consiguió la Copa Sudamericana en 2009, consolidando su lugar como uno de los referentes del fútbol nacional. También tuvo una breve experiencia en Brasil con el Atlético Mineiro.

En la selección ecuatoriana, Méndez disputó tres Copas del Mundo: Corea-Japón 2002, Alemania 2006 y Sudáfrica 2010. Con 111 partidos internacionales y 18 goles, se retiró como uno de los jugadores con más apariciones con la camiseta tricolor.

Su estilo de juego, caracterizado por la potencia en la media distancia y la inteligencia táctica, lo convirtió en un referente dentro y fuera del campo.

