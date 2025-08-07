El ecuatoriano Moisés Caicedo se quedó fuera de los 30 candidatos al Balón de Oro. La lista se dio a conocer por parte de la revista France Football este jueves 7 de agosto de 2025, en la que sí consta su compañero del Chelsea, Cole Palmer.

Moisés Caicedo tuvo una brillante temporada con el Chelsea. Ganó los títulos de la Conference League, con incluido en la final, el Mundial de Clubes y fue clave para lograr la clasificación a la Champions League, pero no fueron suficientes méritos para integrar el selecto grupo de los nominados al Balón de Oro.

Más noticias:

Sin Moisés Caicedo, los nominados al Balón de Oro

Los argentinos Alexis Mac Allister y Lautaro Martínez figuran entre los 30 futbolistas seleccionados para disputar el Balón de Oro 2025. El listado está ampliamente liderado por el Paris Saint-Germain, que aporta nueve jugadores, y no incluye a ningún exganador del prestigioso trofeo.

El ganador se conocerá el próximo lunes 22 de septiembre durante una gala que se celebrará en París. Todos los nominados militan actualmente en clubes europeos, requisito indispensable para formar parte de la selección.

Junto a los argentinos, aparecen los brasileños Raphinha y Vinícius Junior como representantes sudamericanos. Con estos dos nombres, Argentina y Brasil igualan en número de nominados con Países Bajos (Virgil van Dijk y Denzel Dumfries).

En cuanto a representación nacional, las listas están encabezadas por Francia (Ousmane Dembélé, Kylian Mbappé, Desiré Doué y Michael Olise) e Inglaterra (Jude Bellingham, Harry Kane, Declan Rice y Cole Palmer), ambas con cuatro futbolistas. Les siguen España (Lamine Yamal, Pedri y Fabián Ruiz) y Portugal (Nuno Mendes, João Neves y Vitinha), con tres jugadores cada una.

Mac Allister, de 26 años, aparece por primera vez entre los candidatos al galardón. El mediocampista del Liverpool, campeón de la Premier League, comparte la nominación con sus compañeros Virgil van Dijk y Mohamed Salah, lo que convierte al club inglés en uno de los más representados.

Por su parte, Lautaro Martínez suma su quinta aparición en esta selecta lista. En la edición anterior, el delantero del Inter de Milán ocupó el séptimo lugar. Esta vez comparte presencia con Dumfries, en representación del conjunto italiano que alcanzó el subcampeonato de Europa.

Vinícius Junior, a sus 25 años, también es reincidente en esta nómina. Es su cuarta aparición entre los 30 mejores, después de quedar segundo en 2024. Aquella edición fue especialmente polémica, ya que el jugador del Real Madrid partía como gran favorito, pero el premio recayó en Rodri, del Manchester City. En señal de protesta, el club blanco decidió no asistir a la gala de premiación.

En tanto, Raphinha debuta en la lista con 28 años, gracias a su rendimiento con el FC Barcelona, que conquistó la liga, la Copa del Rey y la Supercopa de España, y rozó la final de la Champions League. Ese desempeño colectivo llevó a que el Barça cuente con cuatro representantes entre los 30 mejores, una cifra solo superada por el PSG, vigente campeón de Europa.

Lista completa de los 30 nominados al Balón de Oro 2025:

Alexis Mac Allister (Argentina) Lautaro Martínez (Argentina) Vinicius Junior (Brasil) Raphinha (Brasil) Virgil van Dijk (Países Bajos) Denzel Dumfries (Países Bajos) Ousmane Dembélé (Francia) Kylian Mbappé (Francia) Desiré Doué (Francia) Michael Olise (Francia) Jude Bellingham (Inglaterra) Harry Kane (Inglaterra) Declan Rice (Inglaterra) Cole Palmer (Inglaterra) Lamine Yamal (España) Pedri (España) Fabián Ruiz (España) Nuno Mendes (Portugal) João Neves (Portugal) Vitinha (Portugal) Mohamed Salah (Egipto) Erling Haaland (Noruega) Gianluigi Donnarumma (Italia) Serhou Guirassy (Guinea) Viktor Gyökeres (Suecia) Achraf Hakimi (Marruecos) Khvicha Kvaratskhelia (Georgia) Robert Lewandowski (Polonia) Scott McTominay (Escocia) Florian Wirtz (Alemania)

Información externa: Balón de Oro

Entrevista con Luis Alfonso Chango