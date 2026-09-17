Ecuador se queda sin equipos en Libertadores tras caída de Independiente, ¿cómo les fue?

Fecha de publicación: 17 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 17 de septiembre de 2026

Independiente del Valle igualó por 1-1 a Flamengo en la vuelta de los cuartos de final de la Copa Libertadores y fue eliminado. El marcador global quedó 3-1 y su salida en tal llave se sumó a la Liga de Quito; antes quedaron fuera Barcelona SC y Universidad Católica.

La eliminación de Independiente del Valle de la Copa Libertadores

Independiente del Valle había perdido 2-0 en el partido de ida disputado en Quito tras recibir goles de Bruno Henrinque y Leo Pereira. Necesitaba imponerse por dos tantos para forzar los penales y por tres para clasificarse directamente.

El equipo dirigido por Joaquín Papa salió en busca de la remontada y consiguió abrir el marcador durante el primer tiempo. A los 31 minutos, Djorkaeff Reasco culminó una transición ofensiva de Independiente y puso el 1-0 frente al campeón vigente de la Libertadores.

El tanto dejó al conjunto ecuatoriano a apenas un gol de igualar la eliminatoria, sin embargo, ni siquiera logró sostener la ventaja. A los 83′, Giorgian de Arrascaeta aprovechó un mal cálculo del arquero Aldair Quintana, a quien el bote de la pelota sobrepasó en medio de una salida, y puso la igualdad.

Liga de Quito también se quedó fuera de la Copa Libertadores

Liga de Quito fue el otro club ecuatoriano que llegó hasta los cuartos de final de la Copa Libertadores 2026. Los albos habían superado en octavos a Mirassol de Brasil, mientras que los rayados dejaron atrás a Deportes Tolima de Colombia.

En la antepenúltima fase del certamen, la escuadra universitaria se midió ante el también brasilero Palmeiras. Durante su partido de ida cayó por 1-0 y, aunque ganó en la vuelta, tampoco le bastó para pasar.

El equipo de Gustavo Álvarez venció por 3-2 en Quito y logró forzar la serie hacia los penales. En los lanzamientos desde los 12 pasos, el cuadro azucena perdió por un marcador de 4-3 tras errar dos penales, uno más que su rival.

Ecuador se queda sin representantes en la Libertadores

Barcelona SC y Universidad Católica también formaron parte del lote de equipos ecuatorianos presentes en la Copa Libertadores. Los toreros fueron quienes lograron el recorrido más amplio entre los dos.

El conjunto amarillo ingresó desde la Fase 2, donde eliminó a Argentinos Juniors por penales después de igualar 1-1 el global. Luego superó a Botafogo en la Fase 3, también por un global de 2-1.

En la fase de grupos, sin embargo, Barcelona no consiguió sostener ese impulso y se eliminó. Integró el Grupo D junto con Boca Juniors, Cruzeiro y Universidad Católica de Chile y terminó último con tres puntos, producto de una victoria y cinco derrotas.

Universidad Católica, en cambio, quedó eliminada desde las fases previas. El ‘Trencito Azul’ comenzó desde la primera ronda y ganó 1-0 a Juventud de Las Piedras en Uruguay, pero perdió 4-3 en Quito y se marchó tras los penales.