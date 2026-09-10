Independiente del Valle vs. Flamengo se juegan el partido del año en Quito

Fecha de publicación: 10 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 10 de septiembre de 2026

Independiente del Valle vs. Flamengo se enfrentan por los cuartos de final de la Copa Libertadores, este jueves 10 de septiembre del 2026, en el estadio Olímpico Atahualpa de Quito. Los rayados regresan a este escenario para protagonizar una nueva cita con la historia ante el vigente campeón del torneo.

Independiente del Valle vs. Flamengo, un cotejo con historia

El regreso al Olímpico Atahualpa tiene un significado especial para Independiente del Valle. En 2016, el equipo ecuatoriano se hizo fuerte en este escenario durante su campaña en la Copa Libertadores y alcanzó la final, en la que perdió por escaso margen ante Atlético Nacional.

Ahora, el ‘Matagigantes’ vuelve al ‘Coloso de El Batán’ para medirse con un Flamengo que cuenta entre sus filas con los ecuatorianos Gonzalo Plata y Anthony Valencia. El encuentro ha generado gran expectativa entre los aficionados.

Aunque las localidades todavía no se han agotado, Independiente del Valle habilitó las generales para recibir a más público y aumentar el aforo para una noche que promete un gran ambiente futbolístico.

¿A que hora juegan Independiente del Valle vs. Flamengo?

En partido entre Independiente del Valle vs. Flamengo se disputará en Quito, en el estadio Atahualpa, desde las 19:30.

¿Cuánto cuestan las entradas?

Las entradas para el cotejo entre Independiente del Valle vs. Flamengo cuestan entre 10, 15 y 25 dólares, dependiedo la localidad.

Independiente del Valle busca aprovechar la altura de Quito

El equipo dirigido por el uruguayo Joaquín Papa ganó el grupo H con cuatro victorias, un empate y una derrota. En octavos de final eliminó a Deportes Tolima, con triunfos 0-1 en Ibagué y 3-1 en Quito.

Además, el conjunto ecuatoriano recuerda el antecedente de 2020, cuando goleó 5-0 al Flamengo en la fase de grupos. Ese mismo año, sin embargo, cayó 4-0 en Brasil.

La fortaleza ofensiva es una de las principales armas del equipo. En 29 fechas del torneo local marcó 70 goles. Djorkaeff Reasco suma 10 tantos, mientras Emerson Pata, Matías Perelló y Carlos González tienen ocho cada uno.

IDV, además, llega como líder de la Liga Pro de Ecuador torneo en el que es amplio favorito para ganar el título de campeón.

Flamengo reta al IDV

Flamengo ganó el grupo A con cinco victorias y un empate, marcó 14 goles y recibió apenas dos. En octavos eliminó a Cruzeiro tras empatar 1-1 y ganar 2-1.

El vigente campeón llega como favorito para retener el título y lidera el Brasileirao con 54 puntos en 26 fechas. Para este partido, Leonardo Jardim no contará con Evertton Araújo ni Alex Sandro, quienes continúan recuperándose de sus lesiones.